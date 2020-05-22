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  • Поселки вокруг Львова выступили против объединения в ОТО во главе с Садовым (документ)
22 мая 2020, пятница, 14:22 433
Политика 2020-05-22T14:45:01+03:00
Українські Новини
Поселки вокруг Львова выступили против объединения в ОТО во главе с Садовым (документ)

Поселки вокруг Львова выступили против объединения в ОТО во главе с Садовым (документ)

Анна Рудык
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua
Андрей Садовый. Фото: inlviv.in.ua

Общины населенных пунктов вокруг Львова выступают категорически против объединения в Львовскую ОТГ во главе с Андреем Садовым и требуют от правительства позволить им создать Брюховицкую ОТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав пгт. Брюховичи, с. Бирки, с. Домажир, с. Ясниска и с. Рясное. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на "Вслух". 

"Все мы знаем, что децентрализация предполагает добровольное создание ОТО, поэтому в наших общинах были проведены и утверждены общественные слушания, вынесены решения сессий в пользу создания Брюховицкой ОТО. Уровень поддержки общин по созданию Брюховицкой ОТО на общественных слушаниях составил от 92% до 98%. К сожалению, при проведении общественных слушаний и обсуждении проекта в ЛОГА, позиция общин была отклонена но не услышана. Так где здесь добровольность?", - отмечают в заявлении.

Руководители общин утверждают, что ранее получили поддержку Комитета ВРУ, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и вице-премьера Алексея Резникова. Кроме того, по их словам, в пятницу, 15 мая, в правительстве состоялось совещание, на котором создание этой Брюховицкой ОТО поддержали. 

Зато, отмечают председатели общин, заблокировать их инициативу пытаются Львовский городской совет и Львовская ОГА: "Происходят какие-то подковерные игры, непонятна позиция городских властей Львова, которая, по словам городского главы, считает нас "сепаратистами" и занимается откровенной манипуляцией и ложью, будто кто-то что-то отрывает от Львова. Хотя границы со Львовом давно согласованы. Со стороны Львова не было направлено никаких документов к населенным пунктам, которые хотят объединиться в Брюховицкую ОТО, с предложением объединиться со Львовом. Мы имеем право на добровольное объединение и исправляем ошибки советской власти, когда поселок, имеет свою многовековую историю, насильно загоняли во Львов. Так и теперь, не спрашивая мнение наших общин, власть, используя грязные технологии, хочет насильно присоединить нас во Львов. Наши общины категорически против и это неоднократно отмечалось". Руководители поселков также утверждают, что Львовская ОГА совершает действия, которые полностью "нивелируют процесс утверждения перспективного плана".

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