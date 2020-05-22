Журналист Порошенко назвал тупыми всех украинцев, кому не интересна история и европейский вектор

Популярный украинских бренд захейтили в Сети за фото с Владимиром и Еленой Зеленскими в его вышиванках, которым они поделились на своей странице в Facebook.

"Листая ленту, мы никогда не знаем на чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его... С Днем вышиванки!", - подписал бренд пост с фото президента Украины и его жены.

Публикация моментально получила политическую окраску. Фолловеры страницы разделились на два лагеря: часть людей поздравила бренд, а часть - возмутилась из-за фото, обвинив бренд в неправильном пиаре, сообщает портал nv.ua.

"О, теперь точно знаю, где не буду покупать вышиванок… Напишите еще, что потенциальными клиентами могут быть Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например…", - прокомментировал пост журналист Виталий Гайдукевич.

"Гениальные причинно-следственные связи журналиста с многолетним стажем. Интеллектуальная элита, которую мы заслужили... Не обращайте внимания на хейтерство людей, которые из-за полученных травм не способны отличить свои политические предпочтения от оценки производимого продукта", - парировал Гайдукевича телеведущий Егор Гордеев.

Следует отметить, что с мая 2019 года Гайдукевич стал членом высшего органа партии "Европейская солидарность", которая стала правонаследницей "Блока Петра Порошенко".

К спору двух журналистов подключились другие пользователи Сети, и он очень быстро перешел на личности. Фото набрало более 300 репостов.

Модераторы страницы отреагировали на реакцию под постом, и написали, что всегда старались обходить политику стороной, делая свое дело:

"Мы создаем вышиванки и популяризируем их в мире уже более 10 лет. Политику всегда обходим, так как у нас есть дело, которому посвящаем себя целиком. Нам показалось хорошим показателем, что президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но судя по реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо?"

Такая реакция вызвала новую порцию негативных комментариев, которых набралось более 500.