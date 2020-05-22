Суд обязал СБУ открыть материалы дела адвокатам убитого Стерненко одессита, - Портнов

Адвокат и правозащитник Андрей Портнов опубликовал очередную заметку о ходе рассмотрения дела по факту убийства в 2018 году в Одессе Ивана Кузнецова Сергеем Стерненко. Об этом Портнов сообщил на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Шевченковский суд Киева удовлетворил сегодня жалобу наших адвокатов в интересах погибшего в Одессе Ивана Кузнецова, убитого поддерживаемым фракциями Порошенко и Вакарчука одесским отморозком Стерненко.

Суд установил, что СБУ противоправно скрывала от наших адвокатов материалы дела и обязал раскрыть их в течении трёх дней.

После ознакомления вывернем все фальсификации в деле и проведём серию судебных процессов, изобличающих СБУ и убийцу. Всё будет максимально быстро и публично.", - резюмировал свое сообщение Портнов.