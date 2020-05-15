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15 мая 2020, пятница, 11:47 173
Финансы 2020-05-15T12:00:01+03:00
Українські Новини
Седьмую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

Седьмую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара падает
Курс доллара падает

С 8 по 15 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 14,74 коп. до 26,9089 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,24 коп. до 26,5967 UAH/USD седьмую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 15,58 коп. до 28,5322 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,46 коп. до 29,0483 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD шестую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 15 мая

26,5967

26,9089

28,5322

29,0483

3,1300

3,7000

По сравнению с 8 мая

-0,1224

-0,1474

-0,1558

-0,1746

-0,0300

0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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