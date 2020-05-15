Седьмую неделю подряд доллар в обменниках продолжил плавное падение

С 8 по 15 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 14,74 коп. до 26,9089 UAH\/USD, курс покупки понизился на 12,24 коп. до 26,5967 UAH\/USD седьмую неделю подряд. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини. Средний курс покупки евро понизился на 15,58 коп. до 28,5322 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 17,46 коп. до 29,0483 UAH\/EUR. Как сообщали Українські Новини, с 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH\/USD, курс покупки понизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH\/USD шестую неделю подряд. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 15 мая 26,5967 26,9089 28,5322 29,0483 3,1300 3,7000 По сравнению с 8 мая -0,1224 -0,1474 -0,1558 -0,1746 -0,0300 0,0100 Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.