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22 мая 2020, пятница, 11:11 1253
Верховная Рада и партии 2020-05-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Скончался экс-нардеп Матвиенко

Скончался экс-нардеп Матвиенко

Татьяна Зотова
Парламент, Депутат, Матвиенко, Княжицкий, кончина
Анатолий Матвиенко. Фото: censor.net
Анатолий Матвиенко. Фото: censor.net

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко. Об этом сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook экс-нардеп Николай Княжицкий/

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинском, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", - написал он.

Напомним, Матвиенко получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады. В предыдущем 8-м созыве занимал должность заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".

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