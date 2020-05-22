Скончался экс-нардеп Матвиенко

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко. Об этом сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook экс-нардеп Николай Княжицкий/

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинском, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", - написал он.

Напомним, Матвиенко получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады. В предыдущем 8-м созыве занимал должность заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".