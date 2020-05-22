Академия online предложит систему обязательного школьного образования удаленно, - Кавылин

Алексей Кавылин (основатель Академия online) заявил о необходимости создания для Украины качественной системы дистанционного образования по обязательной школьной программе и начале работ над созданием такого проекта. Об этом он сообщил в комментарии Українським новинам.

"Коронавирус перевернул мир. Это коснулось и школ. Исследование Образовательного агентства Киева среди 34 тысяч респондентов - учеников, учителей и родителей - показало, что более 20% школьников не проходят дистанционное обучение. Потеряна связь "ученик-учитель" и снижается качество обучения. Академия online, для смягчения последствий возможных будущих пандемий, предложит систему прохождения обязательной школьной программы, которую учебные заведения смогут использовать в случае новых карантинов", - сказал Алексей Кавылин.

Проект будет реализован в качестве детального протокола, его разработка пройдет в два этапа.

На первом происходит обобщение практического опыта учителей, происходит сбор пожеланий, замечаний и рекомендаций, которые принимаются на специальном сайте. Сбор происходит до июля.

"Мы обсуждаем с педагогами, как адаптировать школьную программу под "удаленку", как контролировать контрольные работы, чтобы ученики не списывали. Обсуждаем, какие должны быть паузы между занятиями, и сколько нужно времени на зарядку и гимнастику для глаз, чтобы не переутомлять детей", - говорит Алексей Кавылин.

По его словам, проводимая работа - это "масштабный проект", цель которого не просто предоставить знания, но и уберечь психику и здоровье ученика. Поэтому от лица академии в проект приглашены психологи, а также педиатры, окулисты, специалисты по физическому воспитанию.

На втором этапе планируется обсуждение с фокус-группами (ученики, учителя, родители) систем для предоставления дистанционного образования.

"Сейчас рассматриваем Microsoft Teams for Education, Google Classroom, Human. Главные требования к такой инфраструктуре - простота, богатый функционал и легкие сайты. Ведь не у каждого школьника есть хороший доступ к интернету", - рассказывает основатель Академия online.

Алексей Кавылин говорит, что проработанная система, сначала будет предложена к внедрению в Киеве, а после успешной обкатки распространится и на регионы.

"Сначала система должна точечно начать работу в нескольких школах. После этого доступ на уровне всего Киева, а дальше по Украине", - говорит он.

По его мнению, система сможет стать доступной для всех школы страны, не позже 1 января 2021 года.