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22 мая 2020, пятница, 09:09 237
Общество 2020-05-22T09:30:02+03:00
Українські Новини
Мать Бузины встретилась с генпрокурором Венедиктовой

Мать Бузины встретилась с генпрокурором Венедиктовой

Павел Твердохлиб
Генпрокуратура, Убийство, Следствие, Бузина, Венедиктова
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова встречалась с матерью убитого 16 апреля 2015 года журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом порталу "Страна" сообщила Валентина Павловна, мать Олеся.

По ее словам, в день пятой годовщины смерти Олеся, ей позвонили из Офиса генерального прокурора.

"Выразили свое сочувствие и спросили: в чем я нуждаюсь, чем мне помочь? А мне ничего не надо, кроме одного: справедливости. Потому что сына моего убили ни за что. Пять лет, и пока никаких результатов. Я так и сказала. Меня выслушали, а потом через несколько дней снова перезвонили и сказали, что Ирина Валентиновна (генпрокурор Венедиктова –Ред.) хочет со мной встретиться", – рассказала "Стране" Валентина Бузина.

Валентина Павловна добавила, что за последние годы после убийства сына много раз обращалась к разным генпрокурорам с просьбой о приеме, но ей отказывали.

"Меня не принял Юрий Луценко, не принял Руслан Рябошапка. А к Венедиктовой я даже не обращалась, настолько уже разуверилась, что кто-то может помочь. А она сама меня пригласила на встречу", – рассказывает Валентина Павловна.

На прием к генпрокурору мать Олеся Бузины пришла с адвокатом Артемом Захаровым.

Встреча состоялась 5 мая и продлилась примерно полчаса. Валентина Бузина рассказала Венедиктовой о проблемах, с которыми она сталкивается как потерпевшая. Дальше на встрече представитель потерпевшей, адвокат Артем Захаров, прокомментировал предоставленные генпрокурору документы и доказательства.

"Мы подали генпрокурору официальное обращение с доказательствами, что расследование блокируется", - сообщил "Стране" Захаров.

"Мне кажется, что я и мои адвокаты сумели донести до генпрокурора Венедиктовой все проблемы в расследовании дела об убийстве моего сына. Но, повторяю, я ничего ни у кого не прошу. Единственное – поступите по закону", - резюмировала свое общение с репортерами Валентина Бузина.

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