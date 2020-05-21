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  • В США из затонувшего "Титаника" достанут телеграф, передавший сигнал "SOS"
21 мая 2020, четверг, 21:34 109
Мир 2020-05-21T22:00:01+03:00
Українські Новини
В США из затонувшего "Титаника" достанут телеграф, передавший сигнал "SOS"

В США из затонувшего "Титаника" достанут телеграф, передавший сигнал "SOS"

Елизавета Кесельман
США, Титаник, Крушение Титаника, Реликвия, Радиопередатчик
Тонущий титаник. Фото: independent.co.uk
Тонущий титаник. Фото: independent.co.uk

Суд в США впервые разрешил частной компании RMS Titanic Inc. провести подводную операцию в корпус затонувшего более 100 лет назад легендарного корабля "Титаник". Целью операции является изъятие передатчика Маркони, из которого был передан сигнал бедствия. Об этом передает Washington Post.

Отмечается, что разрешение на операцию компании RMS Titanic было вынесено судьей окружного суда в Норфолке. Однако, несмотря на одобрение судейства, Национальное управление океанических и атмосферных исследований выступило против, считая, что легендарный лайнер, в котором похоронено сотни жизней, следует воспринимать как могилу и оставить его в покое.

Представители компании настаивали на немедленном подъеме уникального радиопередатчика, с которого и был подан сигнал бедствия, и который в ближайшее время может буквально превратиться в прах.

"Устройство Маркони имеющее значительную историческую, образовательную, научную и культурную ценность", - заявила согласилась с доводами RMS Titanic Бич Смит.

Адвокат RMS Titanic Дэвид Конканнон заявил, что, несмотря на стремление как можно скорее поднять реликвию с морского дна, компания пытаться не врезаться в корпус корабля и не причинять физический ущерб судну. По замыслу специалистов, в телеграфную комнату можно будет проникнуть через иллюминатор в крыше.

Крушение "Титаника" произошло в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение произошло в результате столкновения с айсбергом, более 1500 пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.

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