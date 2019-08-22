Исследователи показали, как выглядит "Титаник" спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как выглядит "Титаник", который затонул в Атлантическом океане в 1912 году.

Об этом сообщает УП со ссылкой на BBC.

Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. Эти кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.



Всего было осуществлено 5 погружений глубоководной камерой. На фото и видео показали, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Сильные океанские течения, солевая коррозия и бактерии атакуют его.



15 апреля 1912 года пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.







Как сообщали Українські Новини, в Китае спустят на воду копию легендарного "Титаника".



Ранее режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон рассказал спустя 20 лет, почему он "убил" главного героя.





