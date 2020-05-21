Введут пошлины на импорт полимеров – будет нецелесообразно производить продукцию, - Валерий Лыхварь

В случае введения пошлины на поливинилхлорид подорожает и смола ПВХ, которая составляет до 70% себестоимости продукции, что приведет к удорожанию пластиковых товаров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава ООО "Алюпласт Украина" Валерий Лыхварь.

"Мы должны будем увеличить цену, это приведет к тому, что будут падать объемы продаж, мы уволим работников. И исчезнет целесообразность дальше производить нашу продукцию", - заявил Лыхварь.

По его словам, его предприятие вынуждено будет повышать цены на ПВХ-профиль, в результате производители окон и дверей повысят цены на свою продукцию и потеряют конкурентоспособность, будут сокращать персонал и сворачивать производство.

Валерий Лыхварь убежден, что решения о введении пошлин должны быть приняты после всестороннего обсуждения.

"Давайте решать вопросы в публичной плоскости. А не так, что они наверху что-то решили, а нам просто спустили вниз, и мы должны сказать: хорошо! Рынки открытые, Украина хочет быть инвестиционно привлекательной, поэтому давайте делать это в законодательном поле", - резюмировал бизнесмен.

Директор "Одескабель" Александр Симонов в свою очередь подчеркнул, что из-за введения пошлин на импорт полимеров мы потеряем команду и возможность развивать высокотехнологическое производство.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине не производятся полиэтилены нужного качества для производства продукции "Одескабель", поэтому 100% этих материалов приходится закупать за границей.

"Мы понимаем необходимость защиты национального производителя, но просим учесть, что введение импортной пошлины на материалы как минимум остановит развитие одной из высокотехнологичных и конкурентоспособных частей нашей отрасли и ослабит позиции национальных производителей на внутреннем рынке. Потому что, покупая их сырье с учетом пошлины и при этом конкурировать на рынке – невозможно. Мы потеряем команду и возможность развивать энергетику и телекоммуникацию внутри украинского рынка", - отметил Симонов.

В свою очередь юрист "АльфаПолимер Украина" Олег Слободяник сообщил, что во время процедуры расследования по жалобе "Карпатнефтехима" было зафиксировано много нарушений.

"Все заинтересованные стороны расследования дали информацию министерству по поводу отличий материалов, которые производятся ООО "Карпатынефтехим" или неподобающего качества материалов, которые они там закупают. Эти доводы обоснованы, подкреплены необходимыми доказательствами. Несмотря на карантин, который считается форс-мажорным-обстоятельством, и обоснованный перенос всех процессуальных сроков, Минэкономики определяет сроки, когда можно предоставить информацию – не дожидаясь окончания карантина", - отметил Слободяник.

По словам юриста, никаких оснований для спешки нет, поскольку срок расследования предусматривает до 330 дней. Поэтому в министерстве экономики могут спокойно дождаться окончания карантина, провести слушания, на которых выслушать все заинтересованные стороны, и после этого вынести взвешенное решение.

Олег Слободяник убежден, что Минэкономики должно услышать все заинтересованные стороны, и придерживаться законной процедуры.

"Я рад, что предприниматели-производители объединились, и отстаивают свои интересы в публичной плоскости. Надеюсь, Минэкономики тоже станет публичным и даст ответы на все вопросы во время слушаний. Где каждый сможет привести свои аргументы и отстоять свою позицию", - резюмировал юрист.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала специальное расследование по заявлению Ивано-Франковского нефтехимического завода "Карпатнефтехим" относительно импорта в Украину полиэтилена, поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды. Предприятие требует введения ввозной пошлины для импорта этой продукции. При этом участники рынка и представители профильных бизнес-ассоциаций считают, что расследование проходит слишком поспешно и без учета интересов остальных игроков рынка, а введение пошлины приведет к необратимым последствиям как для полимерного рынка, так и для всей экономики страны.