Порошенко похудел благодаря дзен-диете за €3600

Если раньше у бывшего Президента Украины Петра Порошенко был уверенный размер одежды XXL, тяготевший к XXXL, то в данный момент - скорее стремится к L. Можно предположить, что Порошенко сбросил от 10 до 20 кг веса, в котором находился несколько месяцев назад. По информации журналистов, сбросить вес бывшему Президенту помогли международные специалисты.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

В марте он прошел 7-дневный курс детоксикации в испанской клинике SHA. 8 марта он улетел из Украины, а вернулся на родину чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

Как стало известно изданию, в Испанию он поехал специально, чтобы пройти процедуры похудения и омоложения в комплексе "ША" (SHA Wellness Clinic), который расположен рядом с побережьем Средиземного моря между Аликанте (60 км) и Валенсией (130 км). Этот курортный отель, совмещенный с клиникой, считается первой в мире Макробиотической гостиницей. Включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедурах по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности.

Клиника SHA в Испании. Фото: Facebook

Для каждого гостя создается индивидуальная программа, полностью адаптированная под его потребности и состояние здоровья. В ее основе - персональная макробиотическая диета, курс лекций и тренировок, а также комплекс необходимых терапевтических процедур. Что касается похудения, то программа снижения веса стоит от 3 600 евро без стоимости проживания. Номера здесь тоже недешевые. Обычный двухместный - 400 евро/сутки, президентский сьют обойдется от 2 000 евро/сутки, королевский же - от 7 500 евро/сутки.

Макробиотическая диета, или "питание по дзену", издавна считалась традиционной лечебной диетой Японии. Ее фундаментом является дзен-буддизм. Согласно этому учению, питание человека должно строиться на балансе продуктов, основанном на взаимном уравновешивании двух противоположных начал Инь и Янь. То есть макробиотическая диета предполагает попарное употребление продуктов в зависимости от их вкусовых характеристик: сладкое, соленое, кислое, горькое, острое и т.д.

Пример завтрака в клинике SHA. Фото: Facebook

В стоимость программы входит посещение "Академии SHA": лекции, йога, прогулки, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи. А также зона гидротерапии SHA: сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки.

По информации издания, Порошенко летал туда с женой Мариной. Сопровождающее лицо без программы дополнительно оплачивает полный пансион - 150 евро в день и консультацию нутрициолога - за 160 евро.

Не исключено, что "Академию SHA" Порошенко посоветовала его давняя подруга Валерия Гонтарева. Экс-глава Национального банка Украины регулярно проходит курс снижения веса во Дворце Аюрведы. Она ездит в индийский Hospital Kalari Kovilakom, но на длительные программы - по 28 дней.