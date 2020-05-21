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21 мая 2020, четверг, 18:23 813 Документ
Силовые структуры 2020-05-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Половина наградных пистолетов, вручаемых украинской разведкой, выдается не сотрудникам СВР

Половина наградных пистолетов, вручаемых украинской разведкой, выдается не сотрудникам СВР

Павел Твердохлиб
Наградное оружие, СВР Украины, Служба внешней разведки Украины
Пистолет Форт. Его часто вручают как наградное оружие. Фото: fort.vn.ua
Пистолет Форт. Его часто вручают как наградное оружие. Фото: fort.vn.ua

60-70% наградных пистолетов, врученных в 2019 и 2020 годах Службой внешней разведки (СВР) Украины, выдавались военнослужащим и гражданским лицам, формально не имеющим отношения к структуре украинской разведки.

Такие цифры содержатся в ответах СВР Украины на информационные запросы Українських Новин.

Согласно тексту ответа, включенная в президентскую вертикаль управления СВР начала вручать наградные пистолеты сравнительно недавно. Само положение о ведомственной награде "Огнестрельное оружие" было здесь принято лишь в апреле 2014 года, когда обязанности Президента Украины занимал известный любитель наградных пистолетов, автоматов и пулеметов Александр Турчинов (только в "коллекции" от Авакова, по подсчетам журналистов, у него имеется автоматический карабин, пистолет Mauser и станковый пулемет Максима).

При этом, согласно нормам положения, наградное оружие от СВР могут получать не только служащие украинской разведки, но и военнослужащие других подразделений, а также гражданские лица, уволенные в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды.

В 2019 году в СВР было издано 30 приказов о вручениях ведомственных наград "Огнестрельное оружие". Наградное оружие было выдано 86 лицам. При этом, только 40% наградных "стволов" были вручены военнослужащим СВР. 25 единиц наградного оружия были вручены "сотрудникам других военных формирований", еще 27 единиц – "другим лицам".

В 2020 году сотрудникам СВР досталось лишь 30% наградных "стволов". Из 27 единиц, врученных за январь-апрель, им досталось лишь 8. 12 единиц получили военнослужащие других формирований, еще 7 – "другие лица".

Служба внешней разведки Украины выделена в отдельную структуру из Службы безопасности Украины в 2004 году и подчинена непосредственно Президенту Украины. Она осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Средняя численность военнослужащих СВР составляет 2 350 человек.

Ранее неоднократно возникали скандалы с вручением огнестрельного оружия министрами обороны и внутренних дел Украины. Так, министр обороны Украины Степан Полторак подписывал приказы о вручении знаков отличия "Огнестрельное оружие" политикам, депутатам и судьям к их дням рождения. А министр внутренних дел Арсен Аваков под видом наградных пистолетов вручал гражданским лицам пулеметы, штурмовые винтовки и другое экзотическое вооружение.

Источник : Українські новини
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