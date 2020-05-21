Половина наградных пистолетов, вручаемых украинской разведкой, выдается не сотрудникам СВР

60-70 % наградных пистолетов, врученных в 2019 и 2020 годах Службой внешней разведки (СВР) Украины, выдавались военнослужащим и гражданским лицам, формально не имеющим отношения к структуре украинской разведки.

Такие цифры содержатся в ответах СВР Украины на информационные запросы Українських Новин.

Согласно тексту ответа, включенная в президентскую вертикаль управления СВР начала вручать наградные пистолеты сравнительно недавно. Само положение о ведомственной награде "Огнестрельное оружие" было здесь принято лишь в апреле 2014 года, когда обязанности Президента Украины занимал известный любитель наградных пистолетов, автоматов и пулеметов Александр Турчинов (только в "коллекции" от Авакова, по подсчетам журналистов, у него имеется автоматический карабин, пистолет Mauser и станковый пулемет Максима).

При этом, согласно нормам положения, наградное оружие от СВР могут получать не только служащие украинской разведки, но и военнослужащие других подразделений, а также гражданские лица, уволенные в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды.

В 2019 году в СВР было издано 30 приказов о вручениях ведомственных наград "Огнестрельное оружие". Наградное оружие было выдано 86 лицам. При этом, только 40% наградных "стволов" были вручены военнослужащим СВР. 25 единиц наградного оружия были вручены "сотрудникам других военных формирований", еще 27 единиц – "другим лицам".

В 2020 году сотрудникам СВР досталось лишь 30% наградных "стволов". Из 27 единиц, врученных за январь-апрель, им досталось лишь 8. 12 единиц получили военнослужащие других формирований, еще 7 – "другие лица".

Служба внешней разведки Украины выделена в отдельную структуру из Службы безопасности Украины в 2004 году и подчинена непосредственно Президенту Украины. Она осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Средняя численность военнослужащих СВР составляет 2 350 человек.

Ранее неоднократно возникали скандалы с вручением огнестрельного оружия министрами обороны и внутренних дел Украины. Так, министр обороны Украины Степан Полторак подписывал приказы о вручении знаков отличия "Огнестрельное оружие" политикам, депутатам и судьям к их дням рождения. А министр внутренних дел Арсен Аваков под видом наградных пистолетов вручал гражданским лицам пулеметы, штурмовые винтовки и другое экзотическое вооружение.