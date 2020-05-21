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21 мая 2020, четверг, 17:54 125
Верховная Рада и партии 2020-05-21T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский больше печется о процветании кредиторов, чем о собственной стране, – "Платформа Бойко"

Зеленский больше печется о процветании кредиторов, чем о собственной стране, – "Платформа Бойко"

Павел Твердохлиб
Кабмин, ОПЗЖ, Внешний госдолг
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя постановление Кабинета Министров Украины от 20 мая об изменении порядка использования бюджетных средств, заявила, что удовлетворение интересов внешних кредиторов стало приоритетом финансовой политики действующей власти.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Правительство решило изменить порядок использования бюджетных средств. Но в перечне приоритетных государственных расходов появились пункты, не имеющие никакого отношения к поддержке медицины, помощи врачам или материально-техническому оснащению больниц. Если раньше Государственная казначейская служба Украины была обязана в первоочередном порядке финансировать выплаты только по обслуживанию государственного долга, то согласно новому постановлению правительства, в приоритеты казначейства добавились погашение госзаймов и выполнение гарантийных обязательств государства. Тем же решением власть, пекущаяся о процветании кредиторов больше, чем о собственной стране, распорядилась прекратить разработку любых государственных целевых научно-технических программ, которые требуют бюджетного финансирования", - сказано в заявлении.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы политика пресмыкания перед кредиторами была немедленно прекращена. В условиях эпидемии и кризиса государство должно заботиться о поддержке отечественной экономики, украинских предпринимателей и украинских семей, а не гарантировать прибыль финансовых спекулянтов. 

"Мы требуем безотлагательных переговоров с кредиторами о реструктуризации внешних долгов. Бедная страна, как охарактеризовал Украину Президент Зеленский, не может превращать государственный бюджет в страховой фонд для кредиторов. Мы требуем, чтобы власть прекратила игнорировать проблемы грядущей массовой безработицы и бедности, о которых уже открыто предупреждают нас международные организации. ОПЗЖ разработала Антикризисную программу, которая предусматривает широкий комплекс мер, направленных на борьбу с кризисом и обнищанием населения. Мы будем добиваться ее рассмотрения и принятия", - подчеркнули в партии. 

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