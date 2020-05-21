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21 мая 2020, четверг, 17:28 1233
Кабмин 2020-05-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ

Криклий скрывает гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы, - СМИ

Надежда Комендантова
Мининфраструктуры, Стоп коррупции, Владислав Криклий
Скриншот видео.
Скриншот видео.

Журналисты "Стоп Коррупции" обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет якобы скрывает свои доходы и имущество. Как оказалось, чиновник находится в гражданском браке с Татьяной Декало. Именно на нее Криклий регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили.

Так, официально Владислав Криклий заявляет, что не женат. Однако сама Татьяна Декало подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет.

Подавая 12 различных деклараций в течение работы на государственных должностях, Криклий, очевидно, сознательно скрыл наличие женщины. Даже в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом. Хотя живут в одной квартире, ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых.

Все это означает одно - Криклий изобрел схему, по которой спрятал настоящие доходы. Речь о нарушении правил декларирования, для которого предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие информации и необоснованное владения активами.

Сейчас супруги живут в роскошной квартире стоимостью 355 тыс. долларов, записанной на Татьяну. Женщина, работающая простым психологом, катается на дорогом авто Mercedes GLС стоимостью около 100 000 долларов. В общем, в "Стоп Коррупции" прослеживают, как автопарк Татьяны Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.

Сам министр инфраструктуры за 2019 задекларировал две квартиры. Одной из них - на 100 квадратов - пользуется безвозмездно. А еще официально ездит на маленьком автомобиле Smart. Впрочем, этого автомобиля журналисты так и не увидели.

Как сообщила руководитель юридического отдела ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования господином Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили соответствующие обращения к НАПК, Национальному Антикоррупционному Бюро и в Национальную полицию Украины.

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