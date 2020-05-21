Производители полимерных материалов заявляют о катастрофических последствия для отрасли при введении пошлин

Производители полимерных материалов заявляют, что в случае введения пошлин на полимерные материалы по итогам специального расследования в отношении их импорта, последствия для отрасли будут катастрофическими, также это приведет к росту цен для потребителей.

Об этом представители производителей полимерных материалов сказали на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

"Единственный в Украине производитель полимеров хочет закрыть драконовскими пошлинами рынок, лишив возможности отечественных производителей импортировать аналогичные полимеры. К чему это приведет? В Украине есть около100 предприятий, которые занимаются переработкой этих полимеров, в целом на этих предприятиях работает около50 тыс. человек, за последние 3 года только ввозного НДС эти предприятия уплатили более 200 млн долларов, а многие из них являются крупнейшими налогоплательщиками в своих районах. Если пошлина резко вырастет, то произойдет следующее: часть из наших предприятий прекратит работу, например, те кто производит профиль для окон и дверей из поливинилхлорида", - сказал президент Инвестиционной группы "Династия" Денис Миргородский.

По его словам, в результате потребители смогут покупать более дешевую продукцию иностранных предприятий. При этом часть предприятий будет вынуждена повысить цены на свою продукцию для компенсации пошлины, что приведет к росту цен для потребителей, в частности, подорожает стоимость жилья, так как окна, двери, трубы, которые содержат в себе поливинилхлорид. Кроме того, из-за подорожания стоимости упаковки подорожают напитки, лекарства и еда в магазинах.

"У нас есть основание опасаться, что не получив данных от национальных производителей, за каких-то два-три месяца Минэкономики может ввести,если не окончательные, то так называемые предварительные пошлины на время расследования, и этот процесс абсолютно непрозрачен для производителей. Нас никто не спрашивает, с нами никто не советуется и информация, которая помогла бы разобраться, что правда, а что нет в заявлениях "Карпатнефтехима" от нас еще даже не получена", - отметил Миргородский.

По его словам, производители полимерных материалов подготовили обращение к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

В свою очередь директор торгового дома "Евротрубпласт" Игорь Стрелец сообщил, что предприятие продает готовой продукции на 1 млрд гривен (труб для газо- водоснабжения, канализации, спец трубы и других видов продукции), за прошлый год заплатило в бюджет налогов на 163 млн гривен, при этом для производства труб предприятие использует специализированные марки полиэтилена, которые не производит "Карпатнефтехим", поэтому для предприятия введение пошлины означает рост стоимости сырья для производства.

"При вводе пошлины даже 6,5%, хотя идут разговоры о большей величине - это вся прибыль, которую получают наши заводы при производстве готовой продукции. Поэтому мы будем вынуждены просто их закрыть, уволить людей,а готовую продукцию возить из заводов группы в других странах", - отметил он.

Директор компании с иностранными инвестициями "Алюпласт Украина" Валерий Лыхварь отметил, что введение пошлины также приведет к негативным последствиям для работы компании.

"Если будет введена пошлина соответственно увеличится себестоимость продукции. Мы вынуждены будет увеличить цену и будем менее конкурентными как на Украинском рынке, так и на экспортном. Это приведет к падению объема продаж, мы будет вынуждены увольнять работников и в целом будет под вопросом целесообразность производить продукцию в Украине", - сказал он.

От введения пошлины также пострадают такие крупные экспортеры как "Южкабель", "Одессакабель", "Проминвестпластик". Во время пресс-конференции их руководители заявили, что введение пошлины приведет к потери экспортного потенциала отрасли, сокращение валютной выручки и потери позиций на мировых рынках.

Участники пресс-конференции были единодушны, что приведенные "Карпатнефтехим" доводы в заявлении для инициации расследования являются бездоказательными, а поданная ими информации носит манипуляторный характер, что неминуемо приведет к невозможности проанализировать ситуацию и принять обоснованное решение Комиссией, поскольку часть из них недостоверна, а часть искажена.

Особое возмущение участников пресс-конференции вызвала информация о готовящемся введении предварительных заградительных пошлин на импорт ПВХ и ПЕ, так как согласно законодательства для их обоснования и расчета Министерство экономики должно осуществить анализ данных работы предприятий участников расследования, которые, в настоящий момент еще не направлены в министерство.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала специальное расследование в отношении импорта полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. Расследование начато в связи с обращением нефтехимического предприятия "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область). Проведение специального расследования поручено Минэкономики.