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21 мая 2020, четверг, 17:07 504 Документ
Судебная власть 2020-05-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Шокина рассчитывают на непредвзятое расследование дела против Байдена, – опубликовано обращение к Зеленскому

У Шокина рассчитывают на непредвзятое расследование дела против Байдена, – опубликовано обращение к Зеленскому

Павел Твердохлиб
Виктор Шокин, Джозеф Байден, Петр Порошенко, Александр Телешецкий
Виктор Шокин. Фото: Украинское Фото
Виктор Шокин. Фото: Украинское Фото

Обнародование записей разговоров с голосами, похожими на голоса бывшего Президента Украины Петра Порошенко и Джозефа Байдена, дает надежду на беспристрастное расследование производств в отношении бывшего вице-президента США Байдена по заявлениям Виктора Шокина и восстановлению законных прав экс-гененерального прокурора в них.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий, опубликовав копию обращения Шокина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По мнению адвоката, резонанс записей может поспособствовать расследованию дел против Байдена и восстановлению законных прав Шокина в них.

"Позавчера народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, на которых "голоса Порошенко и Байдена" обсуждают дела, которые расследовались в Генпрокуратуре во времена Виктора Шокина. Я напомню, что уголовные производства по его заявлению всячески тормозятся ГБР и ОГПУ, несмотря даже на решения судов. Резонанс, который получили записи (даже Президент Владимир Зеленский вспомнил их на своей пресс-конференции вчера) дает надежду на непредвзятое расследование производств в отношении бывшего вице-президента США Байдена в дальнейшем и возобновление законных прав Шокина в них", – отметил Телешецкий.

Он подчеркнул, что Шокин еще раньше обращался к Президенту.

"Виктор Шокин считает, что длительное ненадлежащее расследование уголовных производств по его заявлениям имеет признаки целенаправленного, согласованного, умышленного поведения отдельных работников правоохранительных органов государства, грубо нарушает его законные права и интересы и наносит ущерб международному авторитету Украины. В обращении к Президенту Шокин просит Зеленского, как гаранта Конституции, лично безотлагательно разобраться с фактами беззакония и невыполнения судебных решений относительно него, обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности и принять меры по восстановлению его законных прав", – сообщил Телешецкий.

19 мая на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых обсуждается отставка Шокина в обмен на 1 млрд долларов гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75% на 100%. Записи разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и в течение 2016 года экс-президента Украины Порошенко с экс-вице-президентом США Байденом и экс-госсекретарем Керри, были переданы нардепу журналистами-расследователями.

12 мая на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий отметил, что Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора не выполнили ряд судебных решений по регистрации и расследованию преступлений, о которых заявлял Шокин, – по факту противоправных действий относительно Шокина со стороны Байдена. Адвокат рассказал, что в течение более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступных действий не было проведено никаких следственных действий.

Кроме того Телешецкий отметил, что есть все основания для предоставления Шокину охраны в связи с обнародованной им информацией о давлении Байдена. "Жизни Шокина может угрожать опасность, украинское государство должно инициировать через правоохранительные органы обеспечение его охраны... Считаем, что на сегодня есть достаточно оснований для этого", – сказал адвокат.

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