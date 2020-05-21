Кандидатом в мэры Киева может стать Тищенко, — политолог

Президент Зеленский может поддержать кандидатуру заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко на выборах мэра Киева. Об этом заявил политолог Алексей Якубин на канале "Клименко тайм".

"Возьмем ситуацию с Николаем Тищенко, который в последнее время позиционирует себя как представитель "Слуги народа" в городе Киеве. Он депутат, который был избран в одном из округов Киева. По логике "Слуги народа" Тищенко популярен. И не исключено, что эта популярность конвертируется в политическую популярность", - считает Якубин.

Во время пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявил, что кандидатом на пост градоначальника Киева должен стать представитель партии "Слуга народа". Также Зеленский подтвердил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от партии "Слуга народа".

"Что касается праймериз, в Киеве я честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", я имею в виду те, кто являются депутатами от "Слуги народа", и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции "Слуги народа". Но кто будет лучше, того я и поддержу", - заявил президент Зеленский.

Политический эксперт Якубин считает, что вопрос выдвижение в мэры Киева от "Слуги народа" Александра Ткаченко, уже снят с политической повестки дня: "У самой власти есть некая внутренняя борьба, кто мог бы идти от власти на эти выборы. Мы много слышали о фигуре Александра Ткаченко, но она не взлетела. Ведь Ткаченко не назначили на главу КГГА, теперь этот вопрос полностью снят и по поводу должности мэра. Ведь он не пользуется популярностью. Возможно, его рассматривают на возвращение в исполнительную власть, например, на министра культуры".