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21 мая 2020, четверг, 11:46 377
СМИ 2020-05-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Варианты помощи СМИ обрабатываются профильным парламентским Комитетом

Варианты помощи СМИ обрабатываются профильным парламентским Комитетом

Ирина Дорофейчук
СМИ, Журналистика, Парламент, Законопроект, НСЖУ, Томиленко
СМИ в Украине. Фото: НСЖУ
СМИ в Украине. Фото: НСЖУ

Дискуссию о неотложных мерах, направленных на поддержку медиа, провели руководство НСЖУ, двух издательских ассоциаций и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко. Об этих консультациях сообщил председатель Национального союза журналистов Украины на своей странице в сети Фейбук.

"Главная инициатива, которая может иметь ощутимое влияние на отрасль, это внедрение практики грантов для региональных и местных СМИ на размещение материалов по преодолению эпидемии и т.д.", - отмечает Сергей Томиленко. "Собственно, подобные инициативы реализуются правительствами в Литве, Великобритании, Австралии и в других странах".

В ближайшие дни парламентские юристы должны выписать эту инициативу в виде поправки к проекту Закона о поддержке креативных индустрий (3377), который на днях был принят в первом чтении.

Также по словам председателя НСЖУ, представители медийной отрасли продолжают настаивать на реализации правительственных инициатив, направленных именно на помощь СМИ.

На следующей неделе под эгидой Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике ожидается проведение широких консультаций по вопросам поддержки СМИ - с участием и представителей общественности, и правительственных структур.

Участие в консультациях приняли президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов и председатель Ассоциации независимых региональных издателей Александр Човган.

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