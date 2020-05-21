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  • Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко пообещал украинской армии современное оружие черниговского производства
21 мая 2020, четверг, 09:25 1380
Политика 2020-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко пообещал украинской армии современное оружие черниговского про

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко пообещал украинской армии современное оружие черниговского производства

Павел Твердохлиб
Армия, Оружие, Оборона, Испытания, Прокопенко
Андрей Прокопенко. Фото: ЧОГА
Андрей Прокопенко. Фото: ЧОГА

Вчера, 20 мая, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко посетил испытания вооружения, военной техники и военной продукции отечественного производства на Гончаровском полигоне, в Черниговской области. Там, в частности, проводились испытания легкого переносного ракетного комплекса (ЛПРК) "Корсар" с тепловизором ТН-100 и нового миномета "МП-120". Одновременно были проведены учения операторов из разных воинских частей и практические упражнения с новой техникой.

Во время испытаний председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко провел встречу с заместителем Министра обороны Украины Александром Миронюком. Они обсудили перспективы создания военного инновационного технополиса на базе Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который работает в Чернигове.

"Обсудили возможности расширения производства высокоточного вооружения и военного снаряжения в Черниговской области. А также использование потенциала аэродрома "Певцы" для нужд гражданской авиации. По всем вопросам наметили планы реализации", - сообщает на своей странице в Facebook Андрей Прокопенко.

Кроме того, как отметил Прокопенко, пользуясь случаем, представили руководству Минобороны потенциал предприятий Черниговской области, в частности, продукцию ООО "Сивертекс". Оно специализируется на изготовлении высококачественных военных палаток и модульных палаточных городков. Еще одним направлением является изготовление парашютов различных типов. Сейчас идут испытания тормозных парашютов для самолетов МиГ-29.

Сейчас компания работает над экспериментальными образцами и других типов парашютов - тестируют ткани для купола и строп производителей из разных стран.

По словам председателя Черниговской облгосадминистрации сотрудничество с Минобороны позволит привлечь еще больше местных предприятий в Государственный оборонного заказа.

Касательно проведения испытаний, то специалисты научно-исследовательского института с помощью радарной системы провели измерения точности траекторных параметров движения ракеты на дальность, скорость и пространственные координаты

ЛПРК "Корсар" с тепловизором ТН-100, производства ГП "ГосККБ "Луч".

Провели и тестовые стрельбы из нового миномета "МП-120" отечественного производства. Его назначение - уничтожать навесным огнем живую силу и огневые средства противника как на открытых территориях, так и в укрытиях полевого типа. А также разрушать окопы, траншеи и легкие дерево-земляные сооружения и тому подобное. Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, круглосуточно отражая атаки противника.

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