Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко пообещал украинской армии современное оружие черниговского производства

Вчера, 20 мая, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко посетил испытания вооружения, военной техники и военной продукции отечественного производства на Гончаровском полигоне, в Черниговской области. Там, в частности, проводились испытания легкого переносного ракетного комплекса (ЛПРК) "Корсар" с тепловизором ТН-100 и нового миномета "МП-120". Одновременно были проведены учения операторов из разных воинских частей и практические упражнения с новой техникой.

Во время испытаний председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко провел встречу с заместителем Министра обороны Украины Александром Миронюком. Они обсудили перспективы создания военного инновационного технополиса на базе Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, который работает в Чернигове.

"Обсудили возможности расширения производства высокоточного вооружения и военного снаряжения в Черниговской области. А также использование потенциала аэродрома "Певцы" для нужд гражданской авиации. По всем вопросам наметили планы реализации", - сообщает на своей странице в Facebook Андрей Прокопенко.

Кроме того, как отметил Прокопенко, пользуясь случаем, представили руководству Минобороны потенциал предприятий Черниговской области, в частности, продукцию ООО "Сивертекс". Оно специализируется на изготовлении высококачественных военных палаток и модульных палаточных городков. Еще одним направлением является изготовление парашютов различных типов. Сейчас идут испытания тормозных парашютов для самолетов МиГ-29.

Сейчас компания работает над экспериментальными образцами и других типов парашютов - тестируют ткани для купола и строп производителей из разных стран.

По словам председателя Черниговской облгосадминистрации сотрудничество с Минобороны позволит привлечь еще больше местных предприятий в Государственный оборонного заказа.

Касательно проведения испытаний, то специалисты научно-исследовательского института с помощью радарной системы провели измерения точности траекторных параметров движения ракеты на дальность, скорость и пространственные координаты

ЛПРК "Корсар" с тепловизором ТН-100, производства ГП "ГосККБ "Луч".

Провели и тестовые стрельбы из нового миномета "МП-120" отечественного производства. Его назначение - уничтожать навесным огнем живую силу и огневые средства противника как на открытых территориях, так и в укрытиях полевого типа. А также разрушать окопы, траншеи и легкие дерево-земляные сооружения и тому подобное. Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, круглосуточно отражая атаки противника.