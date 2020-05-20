J&J продолжит продавать продукцию в Британии и других странах, несмотря на прекращение продаж в США и Канаде

Американская компания Johnson & Johnson, известная благодаря своей скандальной продукции, заявила о том, что продолжит продавать присыпку Johnson's Baby на основе талька в Великобритании и других странах, несмотря на прекращение продаж в США и Канаде. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что прекращение продаж продукции в Северной Америке вызвано многочисленными жалобами со стороны клиентов, что тальк добывается с земли и находится близко к асбесту, материалу, вызывающему рак. Против компании подали иск более 20 тысяч клиентов в США.

Ранее Johnson & Johnson было приказано выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации. Компанию обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторая ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью. Позднее власти Оклахомы заявили, что компания содействовала опиоидному кризису, из-за которого умерли более 6 тыс. жителей штата. Суд встал на сторону властей и обязал компанию выплатить $572 млн пострадавшим.

Представители компании сделали заявление, в котором отметили, что уверены в безопасности своего продукта.

В заявлении также говорилось, что "десятилетия" исследований, проведенных медицинскими и юридическими экспертами во всем мире, подтверждают факт безопасности продукта.

Отмечается, что на рынках США и Канады продолжат продавать присыпку на основе кукурузного крахмала, а средство с тальком будет реализовываться до тех пор, пока не распродадутся остатки на складах в этом регионе. Однако оба типа Baby Powder продолжат продавать в других странах, где они пользуются спросом. Johnson & Johnson настаивает на безопасности своего товара и планируют продолжать бороться за репутацию.

Ранее компания решила отозвать партию бутылочек с присыпкой для дополнительных тестов после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило наличие субмикронной примеси (менее 0,00002%) хризотилового асбеста в присыпке компании, приобретенной в розничной сети.

Как сообщали Українські Новини, ранее у мужчины из-за лекарства Johnson&Johnson выросла грудь: компанию обязали выплатить 8 млрд долларов.