У мужчины из-за лекарства Johnson&Johnson выросла грудь: компанию обязали выплатить 8 млрд долларов

Американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 8 млрд долларов за побочные эффекты препарата Risperdal. Такое решение одобрило жюри присяжных в Филадельфии. Об этом сообщает "BBC Украина".

26-летний Николас Мюррей подал против компании иск, в котором утверждал, что Johnson & Johnson не предупредила его о том, что нейролептический препарат, который он принимал на протяжении нескольких лет, может привести к гинекомастии - заболевания, которое проявляется увеличением размеров молочных желез у мужчин.

Адвокаты Мюррея утверждали, что для Johnson & Johnson доходы от продажи препарата были важнее интересов пациентов. В J & J уже заявили, что считают решение о выплате 8 млрд необоснованным и пообещали его обжаловать.

Как сообщает The Washington Post, впервые это дело рассматривали еще в 2015 году - тогда суд присяжных обязал J & J выплатить Мюррею 1,75 миллиона долларов, впоследствии сумму уменьшили до 680 тысяч.

Позже апелляционный суд отменил это решение, и судебное разбирательство восстановилось в сентябре 2019 года. Дело Николаса Мюррея - лишь одно из тысяч аналогичных исков пациентов к Johnson & Johnson.

В августе этого года Johnson & Johnson также оштрафовали на 572 млн долларов за то, что ее обезболивающие препараты привели к эпидемии наркотической зависимости в штате Оклахома. Утверждается, что лекарства J & J, которые содержат опиоиды, стали причиной 400 тысяч смертей от передозировки в период с 1999 по 2017 год - такова оценка Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Компания использовала псевдонауку и дезинформацию, чтобы уменьшить риски приема опиоидов, что привело к наихудшему в истории штата и страны общественного кризиса, и этот кризис был создан искусственно", - заявил генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер после оглашения судебного приговора.

В Johnson & Johnson обвинения в свой адрес отрицали и обещали подать апелляцию.