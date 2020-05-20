Инвесторы в возобновляемую энергетику просят Зеленского вмешаться в процесс реформирования отрасли

В реформу рынка электроэнергии должен вмешаться Президент Владимир Зеленский - в противном случае через полтора года в отрасли начнется новый виток неплатежей, что еще больше усугубит кризис в энергетике.

Такое мнение выразил Игорь Тынный, один из крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине, в авторском материале на "Экономической правде".

Кабмин Украины ведет переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику об урегулировании миллиардных долгов за уже отпущенную электроэнергию и изменении "зеленых" тарифов. По состоянию на сегодняшний день между Кабмином и инвесторами компромисс не достигнут.

"Правительство навязывает недобровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов, что противоречит Европейской энергетической хартии. Если раньше обсуждался принцип NPV-нейтральности (формула ниже доходность сейчас взамен за более длительный срок действия контракта), то сейчас речь идет, преимущественно, об обычном haircut (на финансовом сленге – обрезание задним числом)", – пишет Тынный.

Ретроспективный пересмотр "зеленых" тарифов серьезно ударит по инвестиционной привлекательности Украины и отбросит страну в развитии, уверен Игорь Тынный.

По мнению инвестора, Президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать политическую волю и вмешаться в ситуацию с реформированием энергетического комплекса страны,предотвратить углубление кризиса отрасли.

Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года удельный вес возобновляемой энергетики в структуре генерации должен составить 25%.