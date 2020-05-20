подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 16:22 28
Верховная Рада и партии 2020-05-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
Отсутствие мира и продолжение эпохи бедности, – Бойко назвал главные провалы Зеленского

Отсутствие мира и продолжение эпохи бедности, – Бойко назвал главные провалы Зеленского

Сергей Паламаренко
Президент Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что многие предвыборные обещания Президента Владимира Зеленского так и остались невыполненными. Война на востоке страны продолжается, пенсии остаются мизерными, а тарифы – высокими.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Главным провалом Зеленского Бойко назвал то, что в стране так и нет мира, хотя предвыборные лозунги действующего президента были о завершении войны. "Первые шаги действительно были обнадеживающими – начался процесс примирения, разведения войск, вернули корабли, возобновились обмены пленными. А дальше просто испугались радикально настроенной части общества. Мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента – невыполнение обещания о мире", – отметил оппозиционный политик.

Второе – вопросы экономики и защиты людей. "Прежде всего это касается пенсий, коммунальных тарифов. Здесь также не выполнили то, что обещали. Пенсии такие же мизерные, практически заблокировано их повышение. 600 тыс. пенсионеров сегодня получают меньше 2 000 гривен. Пусть Президент или кто-то из его окружения попробует прожить на эти деньги. Невзирая на снижение мировых цен на энергоресурсы, нас это почти не коснулось. Мы не видим государственных программ по поддержке отечественной промышленности, реального сектора экономики, отечественного товаропроизводителя. Поэтому экономические вопросы также провалены президентом, как и вопрос преодоления коррупции во власти. Можно много обещать, но если люди чувствуют, что условия их жизни ухудшились, то это беда", – подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.

Что касается эпидемии коронавируса, на первом этапе, по словам Бойко, были сделаны правильные шаги по введению карантина. Но на сегодня нет программы по восстановлению и поддержке медицинской отрасли, повышению зарплат медикам. И это также провал Президента.

"У Владимира Зеленского много невыполненных обещаний. Год прошел – в стране бардак и безответственная власть", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Зеленский Юрий Бойко ОПЗЖ

Бойко требует, чтобы правительство отчиталось, как...
ОПЗЖ назвала обман избирателей главным итогом през...
Зеленскому не хватит каденции на выполнение обещан...
Зеленскому нужны прямые переговоры с Путиным наеди...
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Зеленский за пересмотр языковых квот на телевидении
Новости
В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях начнется возобновление работы транспорта 16:45
Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам 16:39
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст продает собак за долги 16:38
Несмотря на ограничения в 47,2 тыс. гривен, члены набсовета "Нефтегаза" получили по полмиллиона зарплаты 16:29
Инвесторы в возобновляемую энергетику просят Зеленского вмешаться в процесс реформирования отрасли 16:26
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok