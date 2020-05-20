"Экополис ХТЗ" Ярославского подписал Меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

Многоотраслевой бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ"/Ecopolis HTZ, входящий в группу DCH известного бизнесмена Александра Ярославского, подписал Меморандумы о сотрудничестве с рядом украинских научно-образовательных центров.

Об этом сообщает официальный сайт "Экополис ХТЗ". Партнерами "Экополис ХТЗ" в развитии научно-исследовательского (R&D) направления стали Харьковский университетский консорциум, Национальные научные центры "Харьковский физико-технический институт" (ХФТИ) и "Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского", пишет "Интерфакс".

В Харьковский университетский консорциум входят 32 ведущих вуза и исследовательских центра, которые объединили свой научный, образовательный и инновационный потенциал для повышения коллективной конкурентоспособности в масштабах Украины и мира. ХФТИ – старейший и крупнейший центр физики в нашей стране, здесь в свое время работал Нобелевский лауреат Лев Ландау, была построена первая радиолокационная установка, получены жидкий водород и гелий. Сейчас здесь ведутся исследования по таким направлениям, как ядерная энергетика, плазменная электроника, физика электромагнитных взаимодействий и др. А ННЦ ""Институт почвоведения и агрохимии" проводит и координирует в национальном масштабе научные исследования по проблематике, связанной с плодородием почв и их рациональным использованием.Со всеми перечисленными исследовательскими центрами "Экополис ХТЗ" планирует разрабатывать передовые технологии и реализовывать инновационные проекты соответствующего профиля, а затем организовывать их апробацию в рамках R&D-кластера бизнес-парка. Кроме того, в планах совместный поиск международных партнеров и работа с ними.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация ZTE, глобальный инновационный лидер, выбрала бизнес-парк "Экополис ХТЗ" для организации здесь своего офиса, исследовательского центра и производственной площадки.

Как известно, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" — долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Он создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера. Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033 г. порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.