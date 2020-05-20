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20 мая 2020, среда, 12:49 321
Судебная власть 2020-05-20T14:45:03+03:00
Українські Новини
Начал работу суд, здание которого было построено «с нуля», - ГСА

Начал работу суд, здание которого было построено «с нуля», - ГСА

Сергей Босак
Судьи, Черновцы, Зеновий Холоднюк, ГСА, Сторожинецкий районный суд
Сторожинецкий районный суд
Сторожинецкий районный суд

Государственная судебная администрация открыла новое здание суда в Черновицкой области.

Об этом председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк сообщил Українським Новинам.

По его словам, бюджетные средства на ремонт судов начали выделялись лишь несколько лет назад.

"До 2014 года у нас практически отсутствовали капитальные расходы, и невозможно было проводить ремонты или начинать новые стройки. Что касается бюджетных назначений 2014-2019 годов, то несмотря на все проблемы в государстве, у нас были расходы развития и мы ежегодно увеличивали количество объектов, подлежащих и реконструкции и капитальным ремонтам. Только за последние 5 лет, несмотря на постоянную проблему нехватки средств для удовлетворения всех потребностей судебной власти, мы полностью реконструировали почти 100 зданий, еще более 700 зданий удалось обновить. Это позволяет приближать инфраструктуру судов к европейским стандартам. Здание Сторожинецкого районного суда Черновицкой области одно из тех помещений судов, удалось построить «с нуля» в независимой Украине и ввести в эксплуатацию уже в I-м квартале 2020 года", - сказал Холоднюк.

Председатель ГСА отметил, что при строительстве здания Сторожинецкого суда использовались современные технологии строительства и оно полностью соответствует европейским стандартам доступа к правосудию.

новый судновый суд

"Отныне все судьи обеспечены отдельными кабинетами, в залах заседаний удобно размещены секретари судебного заседания, участники судебного процесса и свободные слушатели. Предусмотрен отдельный въезд для конвойных автомобилей на территорию суда, специальное помещение для подсудимых. Обеспечены все необходимые меры безопасности", - отметил Холоднюк.

Строительство Сторожинецкого районного суда Черновицкой области началось в 2017 году и было полностью завершено за 2,5 года, а общая стоимость работ составляет 48 млн гривен. Отныне для участников судебного процесса и посетителей созданы комфортные условия, а судьи и работники аппарата суда обеспечены надлежащими условиями работы.

Для удобства пребывания граждан в здании суда установлены мультимедийные мониторы для максимальной информативности о работе суда, рядом с залами судебных заседаний оборудованы удобные места для ожидания, а система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла обеспечивает комфортную температуру в помещениях.

Для маломобильных групп населения доступ к правосудию обеспечен за счет удобных пандусов, лифта, информационных табличек с надписями шрифтом Брайля. Для подсудимых в залах судебных заседаний установили заграждения из специального защитного стекла, что соответствует европейским стандартам правосудия.

Как отметили в ГСА, ранее суд находился в помещении, где размещались и другие государственные учреждения, не хватало залов судебных заседаний, а судьи были вынуждены ждать в очереди на свободный судебный зал, чтобы провести судебное заседание.

зал заседаний зал заседаний

В новом здании суда четыре зала судебных заседаний оборудованы новейшей техникой, установлены средства фиксирования судебного заседания в режиме аудио и видеозаписи видеоконференцсвязи. Это позволяет осуществлять фиксацию судебных заседаний и проводить их в дистанционном режиме.

Кроме того, для посетителей суда оборудованы вестибюль, гардеробную, есть комната с камерами хранения, канцелярия суда, комната для ознакомления с материалами дела, обустроены отдельные комнаты для адвокатов, прокуроров, свидетелей.

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