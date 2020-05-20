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  • ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского
20 мая 2020, среда, 11:35 910
Политика 2020-05-20T12:11:18+03:00
Українські Новини
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского

ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского

Ирина Дорофейчук
Александр Литвин. Фото: ОО
Александр Литвин. Фото: ОО "Обманутые украинцы"

Председатель общественной организации "Обманутые украинцы" и юрист Александр Литвин проанализировал деятельность Владимира Зеленского с начала его избирательной кампании до окончания первого года президентства по соблюдению Президентом Украины Конституции и законов Украины.

"В Ваших действиях как Президента Украины усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 111 (государственная измена), ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ст. 158 (подделка избирательных документов), ст. 358 (подделка официального документа)", - говорит Александр Литвин в своем видеообращении к Владимиру Зеленському/

Александр Литвин подготовил проект представления о начале особой процедуры устранения Президента Украины Владимира Зеленского с поста (импичмент), которое было отправлено Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам Украины, а также подал соответствующие заявления в Государственное бюро расследований, Национальную полицию Украины.

С документом можно ознакомиться на странице общественной организации "Обманутые украинцы" в Фейсбуке/

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