ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского

Председатель общественной организации "Обманутые украинцы" и юрист Александр Литвин проанализировал деятельность Владимира Зеленского с начала его избирательной кампании до окончания первого года президентства по соблюдению Президентом Украины Конституции и законов Украины.

"В Ваших действиях как Президента Украины усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 111 (государственная измена), ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ст. 158 (подделка избирательных документов), ст. 358 (подделка официального документа)", - говорит Александр Литвин в своем видеообращении к Владимиру Зеленському/

Александр Литвин подготовил проект представления о начале особой процедуры устранения Президента Украины Владимира Зеленского с поста (импичмент), которое было отправлено Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам Украины, а также подал соответствующие заявления в Государственное бюро расследований, Национальную полицию Украины.

С документом можно ознакомиться на странице общественной организации "Обманутые украинцы" в Фейсбуке/