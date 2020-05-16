Минэкоэнерго призвал АМКУ следить за соблюдением конкуренции на рынке электроэнергии

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец отмечает, что Антимонопольный комитет должен обеспечить активный надзор за конкуренцией на рынке электроэнергии.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Ольга Буславец отметила, что ряд административных вмешательств привел к искажению ситуации на энергорынке и влиянию на формирование цены на электроэнергию. Теперь Минэкоэнерго ситуацию исправляет, но ему нужна поддержка от контролирующих и регуляторных органов.

"Я призываю Антимонопольный комитет занять очень активную позицию с точки зрения надзора за конкуренцией на этих рынках, по возможным манипулированиям. И обращаюсь к регулятору, который должен очень тщательно анализировать, что происходит на рынке и принимать соответствующие меры, чтобы не допускать того, что сейчас происходит", - сказала и.о. министра.

Она подчеркнула, что именно административные вмешательства в рынок стали одной из причин накопления задолженности перед компанией НАЭК "Энергоатом", что негативно влияет на ситуацию в энергетическом секторе в целом.