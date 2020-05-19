Нардеп Богуцкая удалила фото в "маске-авоське" по просьбе Ермака

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила скандальное фото в "маске-авоське" по просьбе якобы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщило интернет-издание "Буквы".

Как сообщалось ранее, нардеп Богуцкая пришла за сегодняшнее заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями. Соответствующую фотографию парламентарий опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Позднее журналист Валентин Чернявский позвонил Елизавете Богуцкой, представившись руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. От имени Ермака он попросил нардепа "не позорить партию", а также удалить скандальную фотографию.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Украины Владимир Зеленский) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", - сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.

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Вскоре после телефонной беседы Богуцкая, не заподозрив обмана, и в самом деле удалила фотографию. Так сообщение Богуцкой в соцсети выглядело изначально:

Так отредактированное сообщение выглядит в данный момент:

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", - прокомментировал Чернявский.

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