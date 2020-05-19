подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 19:44 1551
Верховная Рада и партии 2020-05-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
Нардеп Богуцкая удалила фото в "маске-авоське" по просьбе Ермака

Нардеп Богуцкая удалила фото в "маске-авоське" по просьбе Ермака

Ирина Дорофейчук
Слуга народа, Верховная Рада Украины, Андрей Ермак, Офис Президента Украины, Елизавета Богуцкая, Валентин Чернявский
Елизавета Богуцкая. Фото: Facebook
Елизавета Богуцкая. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила скандальное фото в "маске-авоське" по просьбе якобы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщило интернет-издание "Буквы".

Как сообщалось ранее, нардеп Богуцкая пришла за сегодняшнее заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями. Соответствующую фотографию парламентарий опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Позднее журналист Валентин Чернявский позвонил Елизавете Богуцкой, представившись руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. От имени Ермака он попросил нардепа "не позорить партию", а также удалить скандальную фотографию.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Украины Владимир Зеленский) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", - сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.

Вскоре после телефонной беседы Богуцкая, не заподозрив обмана, и в самом деле удалила фотографию. Так сообщение Богуцкой в соцсети выглядело изначально:

Так отредактированное сообщение выглядит в данный момент:

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", - прокомментировал Чернявский.

Ранее СМИ сообщали, как представители украинской власти 9 мая карантин нарушали.

Больше новостей о: Слуга народа Верховная Рада Украины Андрей Ермак Офис Президента Украины Елизавета Богуцкая Валентин Чернявский

Мы сделали важный шаг для перехода к честному прож...
НСЖУ призвал Раду приостановить рассмотрение закон...
СБУ засекретила допрос Ермака...
В Офисе Президента не знают о создании общественно...
Тариф на воду в Киеве хотят повысить на 19%
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача
Новости
На Донбассе по украинским военнослужащим открыли огонь из запрещенного вооружения, — штаб ООС 21:08
В день инаугурации Зеленский даст пресс-конференцию в Мариинском парке 21:01
Похолодание и дожди с ветрами. Прогноз погоды на 20 мая 21:00
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
В "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз 20:35
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok