Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен

Пересмотр "зеленых" тарифов согласно проектов, предложенных ранее Минэкоэнерго и НКРЭКУ, приведет к обращениям инвесторов в арбитражные суды для компенсации от 10 до более чем 100 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Kosatka.Media и УАВЕ в спецпроекте, представляющим собой системное исследование сценариев и последствий пересмотра "зеленых" тарифов.

Так, вариант предложенный Минэкоэнерго в ноябре прошлого года, предусматривал урезание "зеленых" тарифов на 17% для солнечных электростанций и ускорение наступления ответственности за отклонения в выработке при продлении действия тарифов на 5 лет.

Будь такой сценарий принят сейчас, ежегодные потери инвесторов составили бы около 9,2 млрд грн. При этом общий убыток не был бы значительным, учитывая продление действия "зеленого" тарифа, а судебные иски не превысили бы сумму в 10 млрд гривен.

Однако в случае принятия предложения НКРЭКУ о сокращении "зеленых" тарифов на 30% для СЭС и на 15% для ВЭС, безоплатных ограничениях до 20% выработки и запрете строительства новых мощностей ВИЭ ежегодные убытки инвесторов превысят 20 млрд гривен. Это приведет к массовому обращению в арбитражные суды для возмещения ущерба, а общая сумма исков превысит 100 млрд гривен.

"Если просто снижать "зеленый" тариф и не продлевать срок поддержки - это фактически Украина говорит: "Мы не будем отвечать за наши обещания, которые были даны законом". Если снижать тариф и продолжать поддержку, но при этом суммарная поддержка, учитывая стоимость денег во времени, остается неизменной, то такой принцип более или менее учитывает интересы инвесторов", - комментирует энергетический эксперт, сооснователь Clean Energy Lab Алексей Михайленко.

"Любые снижения, которые не предлагают продления срока - это политическое решение. Юридически это может быть обжаловано в арбитражах", - добавил Михайленко.