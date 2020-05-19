подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен
19 мая 2020, вторник, 18:38 437
Политика 2020-05-19T18:45:01+03:00
Українські Новини
Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен

Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен

Ирина Дорофейчук
зеленый тариф, Алексей Михайленко, Clean Energy Lab
"Зеленая" энергетика. Фото: rubryka.com

Пересмотр "зеленых" тарифов согласно проектов, предложенных ранее Минэкоэнерго и НКРЭКУ, приведет к обращениям инвесторов в арбитражные суды для компенсации от 10 до более чем 100 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Kosatka.Media и УАВЕ в спецпроекте, представляющим собой системное исследование сценариев и последствий пересмотра "зеленых" тарифов.

Так, вариант предложенный Минэкоэнерго в ноябре прошлого года, предусматривал урезание "зеленых" тарифов на 17% для солнечных электростанций и ускорение наступления ответственности за отклонения в выработке при продлении действия тарифов на 5 лет.

Будь такой сценарий принят сейчас, ежегодные потери инвесторов составили бы около 9,2 млрд грн. При этом общий убыток не был бы значительным, учитывая продление действия "зеленого" тарифа, а судебные иски не превысили бы сумму в 10 млрд гривен.

Однако в случае принятия предложения НКРЭКУ о сокращении "зеленых" тарифов на 30% для СЭС и на 15% для ВЭС, безоплатных ограничениях до 20% выработки и запрете строительства новых мощностей ВИЭ ежегодные убытки инвесторов превысят 20 млрд гривен. Это приведет к массовому обращению в арбитражные суды для возмещения ущерба, а общая сумма исков превысит 100 млрд гривен.

"Если просто снижать "зеленый" тариф и не продлевать срок поддержки - это фактически Украина говорит: "Мы не будем отвечать за наши обещания, которые были даны законом". Если снижать тариф и продолжать поддержку, но при этом суммарная поддержка, учитывая стоимость денег во времени, остается неизменной, то такой принцип более или менее учитывает интересы инвесторов", - комментирует энергетический эксперт, сооснователь Clean Energy Lab Алексей Михайленко.

"Любые снижения, которые не предлагают продления срока - это политическое решение. Юридически это может быть обжаловано в арбитражах", - добавил Михайленко.

Больше новостей о: зеленый тариф Алексей Михайленко Clean Energy Lab

Тариф на воду в Киеве хотят повысить на 19%
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача
Новости
Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен 18:38
Предъявление подозрения умершему является незаконным, – адвокат семьи Кузнецова 18:34
В Европе из-за коронавирусного кризиса обвалился рынок авто 18:31
Разговор Байдена с Порошенко. Скриншот видео
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача 18:21
Яресько. Фото: YES
Порошенко просил Байдена повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, — записи Деркача 17:59
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok