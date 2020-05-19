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19 мая 2020, вторник, 17:54 550
Судебная власть 2020-05-19T18:50:25+03:00
Українські Новини
Бывший посол США Йованович блокировала возвращение Украине средств режима Януковича в размере годового бюджета

Бывший посол США Йованович блокировала возвращение Украине средств режима Януковича в размере годового бюджета страны, – Кулик

Ирина Дорофейчук
Виктор Янукович, Мари Йованович, Константин Кулик, Джордж Кент, Керен Гринуэй, Возвращение средств
Константин Кулик. Фото: kp.ua
Константин Кулик. Фото: kp.ua

Бывший посол США в Украине Мария Йованович, временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент и специальный представитель ФБР в Восточной Европе Керен Гринуэй блокировали возвращение Украине украденных во время режима Януковича средств в размере годового бюджета страны.

Об этом сегодня, 19 мая, во время пресс-конференции в информационном агентмтве "Интерфакс-Украина" заявил бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший преступления режима Януковича в 2016-2019 годах.

По его словам, угроза расследованию была все время, начиная с 2014 года, и была связана со скрытым противодействием со стороны определенных представителей Посольства США в Украине.

"Речь идет о бывшем после Марии Йованович, временно поверенном в делах США в Украине Джордже Кенте и специальном представителе ФБР в Восточной Европе Керен Гринуэй, которая руководила действиями следователей ФБР, командированных в Посольство США в Украине. Одной из основных задач указанной группы иностранных деятелей было блокирование возвращения Украине украденных при режиме Януковича средств в размере ее годового бюджета, что поставило наше государство в трудном положение", – отметил Кулик.

Бывший прокурор сообщил, что указанные лица поставили выполнение политических заказов представителей Демократической партии США над интересами правосудия.

"В 2018 году окончательно стало понятно, что Байден, Йованович, Кент и Гринуэй делают все, чтобы заблокировать расследование в отношении Николая Злочевского и других лиц режима Януковича и делают это в координации с лицами из окружения Петра Порошенко. Без расследования деятельности этой группировки нет ни одного шанса продолжить конфискацию активов размером 40 млрд долларов США, которая планировалась в 2019 году", – отметил Кулик.

Он сообщил, что к остановке ряда резонансных производств также причастен бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Рябошапкой по координации с Посольством США в Украине приняты меры по незаконно увольнению из органов прокуратуры прокуроров группы, которые успешно занимались расследованием экономических преступлений режима Януковича, в том числе Николая Злочевского и компании Burisma Holding Limited", – сказал Кулик.

Также, по его информации, Рябошапкой было остановлено выполнение международных поручений о правовой помощи и других важных запланированных следственных и процессуальных действий.

"В том числе им были заблокированы получение судебного решения о раскрытии банковской тайны о движении средств на счетах компании Rosemont Seneca Bohai LLC, допрос экс-посла Марии Йованович и другие", – отметил Кулик.

По словам экс-прокурора, 27 февраля 2020 года, за неделю до увольнения с должности генпрокурора, Рябошапка своим решением передал уголовные производства в отношении Николая Злочевского и холдинга Burisma Holding Limited в НАБУ, где мертвым грузом 4 года лежит другое дело по Злочевскому – предоставление специальных разрешений на пользование недрами.

По данным Кулика, результатом указанных преступных действий Рябошапки стала, в частности, полная остановка расследования всех экономических преступлений режима Януковича и запланированной в 2019 году конфискации в бюджет Украины денежных средств в размере 6 млрд долларов США.

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