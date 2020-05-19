подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 17:42 151
Верховная Рада и партии 2020-05-19T18:37:00+03:00
Українські Новини
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача

Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача

Кира Молчанова
Джо Байден, Приватбанк, Национализация Приватбанка, Андрей Деркач, Порошенко Петр, Записи Деркача

Экс-вице-президент США Джозеф Байден просил бывшего Президента Петра Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка".

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"То все, что можно будет сделать, чтобы оказать давление на "Приватбанк "относительно закрытия, с тем чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Я знаю, что это сложно. Коломойский это "заноза в заднице" и проблема для всех, но это действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я только хочу, чтобы вы позвонили главе НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы с ней, когда она определит дату и пойдет вперед", — сказал собеседник со стороны США.

Порошенко, в свою очередь, отметил, что 22 ноября 2016 года получит отчет от аудиторской компании "Эрнст энд Янг".

"22 ноября будет аудиторский отчет - это голосование бюджета в парламенте, где Коломойский имеет значительное количество членов. Премьер-министр попросил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начинать процесс", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

Бывший Президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.

Больше новостей о: Джо Байден Приватбанк Национализация Приватбанка Андрей Деркач Порошенко Петр Записи Деркача

Электронную подпись для госуслуг онлайн можно полу...
Против двух чиновников Приватбанка подают иск за к...
В Офисе генпрокурора не готовят подозрения в госиз...
Байден считает, что Трамп попытается отложить выбо...
Тариф на воду в Киеве хотят повысить на 19%
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача
Новости
Пересмотр "зеленых" тарифов может повлечь арбитражные иски к Украине на сумму более 100 млрд гривен 18:38
Предъявление подозрения умершему является незаконным, – адвокат семьи Кузнецова 18:34
В Европе из-за коронавирусного кризиса обвалился рынок авто 18:31
Разговор Байдена с Порошенко. Скриншот видео
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача 18:21
Яресько. Фото: YES
Порошенко просил Байдена повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, — записи Деркача 17:59
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok