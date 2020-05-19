Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача

Экс-вице-президент США Джозеф Байден просил бывшего Президента Петра Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка".

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"То все, что можно будет сделать, чтобы оказать давление на "Приватбанк "относительно закрытия, с тем чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Я знаю, что это сложно. Коломойский — это "заноза в заднице" и проблема для всех, но это действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я только хочу, чтобы вы позвонили главе НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы с ней, когда она определит дату и пойдет вперед", — сказал собеседник со стороны США.

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Порошенко, в свою очередь, отметил, что 22 ноября 2016 года получит отчет от аудиторской компании "Эрнст энд Янг".

"22 ноября будет аудиторский отчет - это голосование бюджета в парламенте, где Коломойский имеет значительное количество членов. Премьер-министр попросил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начинать процесс", - отметил он.

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Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

Бывший Президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.