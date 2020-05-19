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19 мая 2020, вторник, 17:21 509
Верховная Рада и партии 2020-05-19T17:42:22+03:00
Українські Новини
Мы сделали важный шаг для перехода к честному прожиточному минимуму, – Струневич

Мы сделали важный шаг для перехода к честному прожиточному минимуму, – Струневич

Ирина Дорофейчук
Прожиточный минимум, Слуга народа, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления, реализация которого позволит перейти к определению честного прожиточного минимума.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Вадим Струневич.

Он отметил, что документ был инициирован народным депутатом Галиной Третьяковой и разработан на основании результатов парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума, которые состоялись 18 декабря 2019 года.

Струневич подчеркнул, что прожиточный минимум - один из важнейших экономических показателей, на базе которого часто рассчитываются размеры социальных выплат и заработной платы. Поэтому насущной проблемой является именно правильное его определение.

"Для этого мы предлагаем "отвязать" от прожиточного минимум все показатели, кроме минимальной пенсии, а также изменить методологию расчета. То есть пересмотреть количественные и качественные стандарты набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения с учетом жизненно необходимых расходов, продиктованных реалиями современности", - уточнил он.

По его словам, предложенные новые механизмы определения прожиточного минимума обеспечивают максимальное соответствие базового социального стандарта реальному удовлетворению основных физиологических, бытовых и социальных потребностей человека, поддержание нормального уровня жизни.

"Рад, что коллеги по парламенту осознают это и сегодня в сессионном зале поддержали это важное для людей постановление", - подытожил Вадим Струневич.

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