"Пошел четвертый год". Журналисту Муравицкому продлили домашний арест по сфабрикованному делу о госизмене

Суд продил домашний арест украинскому журналисту Василию Муравицкому, который обвиняется в государственной измене. При этом дело, как считают правозащитники, в материалах журналиста не было госизмены, дело политическое, а самого Муравицкого Amnesty International еще в 2017 годв назвало узником совести.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Мне сегодня (18 мая) продлили домашний арест. Пошел третий год домашнего ареста, четвертый год преследования. В Украине единичные случаи содержания под домашним арестом на срок более двух лет за последние 5-10 лет. Единичные случаи!" - написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также добавил, что за 2 года, которые он находится под домашним арестом, он ни разу его не нарушил, хотя правоохранители постоянно ведут за ним наблюдение.

"При этом полгода даже по сути дело не рассматривали. Напомню, меня обвиняют в манипуляции общественным сознанием в пользу иностранного государства - будто бы я статьей на сайте подорвал целую информационную безопасность страны! Спросите, а есть такая статья в Кодексе или есть такое криминальное преступление, как манипуляция сознанием? Но, видно, судят не по Криминальному кодексу. Даже слова такого там нет, не то что статьи! Я просто думаю, а вот им самим не стыдно? Вот перед собой?", - подчеркнул Муравицкий.

Напомним, Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

В свою очередь прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Национальный союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.

Ранее сообщалось, что заседания по делу Муравицкого постоянно переносят, а из-за домашнего ареста он не может обеспечить семью.