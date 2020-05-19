подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Клали асфальт в дождь": "Укравтодор" проверит компанию AzVirt, которую уличили в возможном нарушении технологии строительства дороги
19 мая 2020, вторник, 15:29 447
Экономика 2020-05-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
"Клали асфальт в дождь": "Укравтодор" проверит компанию AzVirt, которую уличили в возможном нарушении техноло

"Клали асфальт в дождь": "Укравтодор" проверит компанию AzVirt, которую уличили в возможном нарушении технологии строительства дороги

Ярина Вацяк

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook, утром во вторник на объекте ремонта на трассе Киев - Чернигов граждане засняли видео, где строительная техника работает под дождем, пишет "Интерфакс".

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", - заявил Кубраков.

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров (км20 + 500 - км 22 + 700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила устройство выравнивающего слоя по технологии холодный ресайклинг. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", - отметил Кубраков.

Больше новостей о:

Тариф на воду в Киеве хотят повысить на 19%
В Киеве третий день подряд уменьшается число новых инфицированных коронавирусом
Новости
Авиакомпании будут нести ущерб из-за коронавируса до 2023 года, – Ассоциация воздушного транспорта 16:36
В Чернобыльской зоне начали тестировать проект для раннего обнаружения пожаров 16:28
"Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%", – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:16 Аудиозапись
Гордон и Гиркин. Скриншот интервью Гордона
Офис генпрокурора открестился от причастности к интервью Гордона с террористом Гиркиным 16:08
Из-за карантина в Европе усилились домогательства к детям в социальных сетях,— Европол 16:06
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok