Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook, утром во вторник на объекте ремонта на трассе Киев - Чернигов граждане засняли видео, где строительная техника работает под дождем, пишет "Интерфакс".

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", - заявил Кубраков.

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров (км20 + 500 - км 22 + 700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила устройство выравнивающего слоя по технологии холодный ресайклинг. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", - отметил Кубраков.