ГФС перевыполняет план: с начала года изъято подакцизных товаров на 1,2 млрд гривен

На протяжении 4 месяцев 2020 года Государственной фискальной службой (ГФС) Украины в суд было направлено 367 уголовных производств, четверть которых - касалась незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"За этот период изъято подакцизных товаров на общую сумму 1,2 млрд гривен, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным ГФС, среди этого имущества, также было изъято спирта на 245 млн гривен, (что 19% больше чем в прошлом году), табачных изделий - на 365 млн гривен (на 116% больше, чем в прошлом году) и ликеро-водочной продукции - на 196 млн гривен (на 225% больше, чем в прошлом году).

"В целом, на протяжении 4 месяцев 2020 года, с учетом карантинных ограничений, в направленных в суд 367 уголовных производствах обеспечено возмещение причиненного преступлениями ущерба в размере почти 365 млн гривен, что на 28,5 млн гривен больше, чем в январе-апреле 2019 года", - подытожили в ГФС.