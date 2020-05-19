Похолодание и дожди с ветрами. Прогноз погоды на 20 мая

20 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Карпатском регионе местами небольшой дождь; ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью и днем +4…+9 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +10…+12 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

19 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.