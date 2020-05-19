НСЖУ призвал Раду приостановить рассмотрение закона о СМИ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Верховную Раду Украины приостановить рассмотрение закона о СМИ. Соответствующее письмо НСЖУ направил председателю парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко (фракция "Слуга народа").

Об этом сообщил веб-сайт "Радио Свобода".

По данным НСЖУ, 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями из-за "коронакризиса".

По оценкам журналистских редакций, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" не содержит эффективных инструментов для помощи украинским медиа, особенно печатным и онлайн-СМИ.

В связи с этим НСЖУ призвал:

прекратить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере медиа и осуществлять их доработки лишь "после действенной поддержки украинских СМИ";

сосредоточить усилия парламентского комитета в разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса;

в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, предусматривающий механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ.

Напомним, Рада планирует рассмотреть закон о медиа на своем заседании 19 мая.