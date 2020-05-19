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19 мая 2020, вторник, 14:07 66
Верховная Рада и партии 2020-05-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко требует, чтобы правительство отчиталось как оно помогает медикам и экономике в кризис

Бойко требует, чтобы правительство отчиталось как оно помогает медикам и экономике в кризис

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко потребовал, чтобы Кабинет Министров Украины отчитался об оказанной государством помощи медикам и мероприятиях, предпринятых для преодоления экономического кризиса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В ситуации, в которой оказалась сегодня наша страна, у парламента должно быть только 2 приоритета. Первый – это поддержка отечественной медицины. Мы практически чудом остановились на краю той пропасти, к которой вела нашу медицину предыдущая власть под руководством и.о. министра здравоохранения и всех премьеров и Президента, руководивших ее действиями", - сказал народный депутат.

Сегодня наша задача, подчеркнул Юрий Бойко, - это сделать антикризисный план, чтобы помочь медицине, а она помогла всем нам.

"Для этого нужен действительно антикризисный план, который будет включать и повышение финансирования медицинской отрасли в целом, и увеличение зарплаты врачам, и быстрое восстановление работы санитарно-эпидемиологической службы. И еще множество всего, что позволит спасти Украину", - отметил он.

Второй вопрос, по словам сопредседателя фракции ОПЗЖ, который должен стать приоритетом в работе парламента, - это выход нашей страны из карантина.

"Прежде всего я имею ввиду не те организационные мероприятия, которые анонсированы правительством, - открывать те или иные заведения, заявлять, куда можно или нельзя ходить людям, а что будет реально делаться для поддержки экономики, наиболее пострадавшей во время эпидемии", - отметил парламентарий.

Политик призвал власть прекратить выступать с пустыми заявлениями и наконец выйти из политической самоизоляции.

"Здесь показывали очень много антикризисных планов. Яркие презентации, анонсированные меры. Но, к сожалению, все это осталось на бумаге. В сегодняшней ситуации из 2 млн безработных в стране анонсированную помощь получили до 26 тыс. человек. По широко разрекламированной программе кредитования "5-7-9%" выплачено аж 270 млн гривен на всю страну! Это ничто! Поэтому мы должны заслушать правительство, чтобы оно отчиталось, каким образом будет выполняться действенная, реальная программа выхода экономики из карантина. С четко прописанным финансированием по отраслям и бюджетным статьям", - акцентировал Юрий Бойко.

Фракция ОПЗЖ настаивает, чтобы эти 2 вопроса прозвучали в пятницу во время "часа вопросов к правительству".

"Мы требуем, чтобы 22 мая, когда в парламенте проходит "час вопросов к правительству", эти вопросы прозвучали. Хватит уже рассматривать пустую повестку дня парламента, никоим образом не отражающую того, что ждут от нас люди, что необходимо сегодня стране", - резюмировал Юрий Бойко.

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