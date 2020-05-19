Через 2-3 года можно обновить все дороги общего пользования, – глава "Укравтодора" Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в 2020 году планирует отремонтировать и построить в общей сложности 4 тыс. км дорог в рамках Национальной программы "Большое строительство", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Для этого предусмотрено рекордное финансирование – около 100 млрд гривен, подчеркнул в интервью изданию "РБК-Украина" глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"За 2-3 года с таким финансированием можно обновить всю сеть дорог общего пользования", - сказал он.

Кубраков заявил, что взял на себя обязательство – отремонтировать и построить больше дорог, чем независимая Украина когда-либо видела.

"Это наш “амбициозный план”. И, черт возьми, я хочу, чтобы каждый житель Украины увидел своими глазами – тысячи километров ремонтов, катки и бульдозеры", - отметил глава "Укравтодора".

Он также рассказал, что "без сильного слова" со стороны Президента Владимира Зеленского "Укравтодору" не удалось бы сохранить бюджет на дороги при секвестре (сокращение государственного бюджета) и построить слаженную работу с местной властью и другими госведомствами высшего звена.

Напомним, в феврале 2020 года Президент Владимир Зеленский анонсировал старт масштабного строительства дорог. Часть средств возьмут из денег, которые НАК "Нефтегаз Украины" получил от российского "Газпрома".