Глава стриминговых сервисов Disney Кевин Майер покидает компанию после 25 лет работы ради возглавления TikTok

Один из ключевых фигур Disney, руководитель подразделения потокового видео Disney Кевин Майер покидает компанию после 25 лет работы. Отмечается, что с 1 июня он возглавит соцсеть TikTok. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Disney и TikTok.

Кевин Майер был ответственным за запуск стриминговых сервисов ESPN+, Disney+ и интеграцию Hulu. Также он способствовал стратегическим приобретениям — покупке студии 21st Century Fox. Место Майера в Disney займет Ребекка Кэмпбелл, которая курировала запуск Disney+ в Европе, Африке и на Среднем Востоке.

В TikTok Майер будет отвечать за глобальное развитие и надзор за корпоративными функциями.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Шанхае возобновил работу парк Диснейленд. Кроме того, ранее Walt Disney расширил свой парк развлечений в Париже за 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в 2019 году в парижском Диснейленде поломался эскалатор, который приняли за теракт.

Также в Калифорнии намеревались построить парк аттракционов, посвященный "Звездным войнам".

А годами ранее Кличко пообещал Диснейленд в киевском Гидропарке.