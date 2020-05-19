Акционеры «Росток Холдинга» планируют развивать компанию - гендиректор

Акционеры группы компаний "Росток Холдинга" Яков Грибов и Виктор Купавцев планируют развивать компанию. Об этом рассказал генеральный директор холдинга Андрей Шваб в интервью изданию Latifundist.

"Именно по этой причине (желания развивать бизнес – ред.) сегодня происходит реструктуризация и оздоровление тех активов, которые более рентабельные и прибыльные", - отметил А. Шваб.

В этом году "Росток Холдинг" сфокусирует свое внимание на инвестициях в элеваторный бизнес, что позволит улучшить общие показатели деятельности группы. Так, по словам А. Шваба, компания вложит $2 млн в Глуховский элеватор, расширив мощности по хранению до 73 тыс. т. При этом холдинг рассматривает элеваторный бизнес как стратегический ресурс, который обслуживает интересы группы, поэтому предоставлять мощности для хранения зерна третьих компаний не планирует.

"Если у вас нет элеватора, то вам сложно иметь хорошую цену. Хранить его у сторонних дорого — себестоимость значительно увеличивается. Плюс вы можете не попасть в свою очередь, ведь осень — пик загруженности элеваторов. Если у других ваших коллег или конкурентов есть свой элеватор, то они его забьют собственным зерном, и вы будете стоять и ждать, когда появится возможность завезти туда свое зерно. Поэтому элеватор — это больше стратегический объект, необходимый для того, чтобы положить туда свое зерно, высушить его и держать для продажи по хорошей цене", - рассказал Шваб в интервью.

Он также отметил, что компания уже продала треть своего урожая кукурузы и пшеницы по форвардным контрактам, "причем по очень хорошим ценам". Еще часть урожая продается на бирже. Такая стратегия, по словам Шваба, помогает холдингу "хеджировать свои риски и чувствовать рынок".

"Росток Холдинг" – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, созданная в 2010 году и специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Основными бенефициарами выступают Яков Грибов и Виктор Купавцев, владеющие по 49,9% акций компании, 0,2% — у Виктора Кияновского.