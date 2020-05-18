Состоялось первое заседание экспертного совета Минэкоэнерго

И.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец провела первое заседание Экспертного совета Минэкоэнерго, на котором было избрано руководство совета, рабочие группы и определены приоритеты ее работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкоэнерго.

Председателем экспертного совета избрали Сергея Чеха, заместителем председателя - Бориса Костюковского, секретарем - Александра Трохимца. В рамках совета создано семь рабочих групп.

Рабочую группу по перспективному планированию возглавил Александр Суходоля, рабочую группу по вопросам функционирования рынка электроэнергии - Алексей Никитин, рабочую группу по вопросам функционированию рынка природного газа - Леонид Униговский, рабочую группу по вопросам функционирования рынка тепловой энергии - Александр Сигал, рабочую группу по вопросам ископаемого топлива , других источников энергии и инновационных технологий - Наталья Дунаевская, рабочую группу по вопросам защиты окружающей среды и изменения климата - Светлана Гринчук, рабочую группу по проблемам атомно-промышленного комплекса и ядерной энергетики - Ольга Кошарная.

Ольга Буславец отметила, что задачами Экспертного совета будет мониторинг проблемных вопросов, возникших в сфере энергетики и защиты окружающей среды, выработка рекомендаций по их решению, а также экономическое моделирование и расчеты, анализ документов с экономической точки зрения.

"Хочу поблагодарить всех, кто сегодня во время кризиса вызвался своим трудом и профессиональным опытом поддержать Минэкоэнерго и Украины в целом!" - сказала и.о. Министра.

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