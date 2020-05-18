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18 мая 2020, понедельник, 20:32 521
Верховная Рада и партии 2020-05-18T21:00:01+03:00
Українські Новини
Нардеп Шахов сообщил, что из его крови сделают лекарство от коронавируса

Нардеп Шахов сообщил, что из его крови сделают лекарство от коронавируса

Надежда Комендантова
Сергей Шахов, Плазма крови, вакцина от коронавируса
Шахов. Фото: https://t.me/coronashakhov
Шахов. Фото: https://t.me/coronashakhov

Народный депутат Сергей Шахов первым из политиков сдал плазму крови для последующего изготовления лекарств от COVID-19. Процедура прошла в Черкасском областном центре крови, на базе которой украинская биофармацевтическая компания Biopharma запустила программу по выработке лекарств.

В общем нардеп сдал 650 мл своей плазмы. Уже завтра она отправится в новый научно-производственный комплекс компании в Белой Церкви.

 
"Для меня огромная честь быть одним из первых доноров с антителами по чьей крови будут делать лекарства. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в ​​парламенте и собственной кровью ", - отметил Сергей Шахов.
 
Сегодня в Украине отсутствует единая государственная программа по исследованию "ковидной" крови - соответствующих плазмоцентров не хватает даже в столице. Разработкой лекарств занимаются только частные фармацевтические компании по собственной инициативе. По словам Шахова, государство в лице Минздрава объединит частные и государственные лаборатории и ученых, которые смогут быстрее создать лекарства от короновирусу. Центры забора "ковиднои" крови должны быть в каждом городе.
 
Нардеп призвал всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазмацентры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах. Все они оборудованы в соответствии с современными мировыми требованиями, в отличие от большинства государственных больниц. Для доноров с антителами предусмотрены повышенные выплаты в 1200 грн за донацию.
 
"Возможно, именно мои 650 мл плазмы спасут чью-то жизнь. Присоединяйтесь к донорству плазмы!", - добавил парламентарий.

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