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18 мая 2020, понедельник, 19:08 1238
Политика 2020-05-18T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Европе малый бизнес гораздо богаче нашего, - Светличная о карантине

В Европе малый бизнес гораздо богаче нашего, - Светличная о карантине

Надежда Комендантова
Юлия Светличная, карантин в Украине, ХОГА
Светличная. Фото: kharkov.dozor.ua
Светличная. Фото: kharkov.dozor.ua

Карантинные ограничения в работе украинских предприятий реального сектора экономики, взятые шаблоном у развитых европейских стран, – были чрезмерны. Об этом заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины Юлия Светличная.

По ее словам, ограничения в работе украинского бизнеса были взяты шаблоном у развитых европейских стран.

"Жёсткие ограничения в работе предприятий реального сектора экономики были чрезмерны. Европейские страны могут себе это позволить, у них есть экономическая "подушка" и серьёзные финансовые ресурсы, а у нас этого резерва нет. В Европе малый бизнес намного богаче нашего", – заявила Светличная.

Светличная также отметила, что Украина вошла в проблему с коронавирусом уже на спаде экономики и выход из этой ситуации будет очень не простым. Тем не менее, по мнению нардепа, введение карантина было необходимо.

Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За неё проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании.

 

 

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