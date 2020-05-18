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18 мая 2020, понедельник, 18:13 754
Верховная Рада и партии 2020-05-18T18:45:01+03:00
Українські Новини
Не хватает честности с людьми, – Светличная о политических партиях

Не хватает честности с людьми, – Светличная о политических партиях

Надежда Комендантова
Юлия Светличная, Политические партии, ХОГА
Юлия Светличная. Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлия Светличная. Фото: kharkivoda.gov.ua

Народный депутат Юлия Светличная считает, что политическим партиям в Украине не хватает честности с людьми. Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, прошло всего 10 месяцев после парламентской кампании, а социсследования снова показывают, что 30% людей не определились, за кого они будут голосовать в будущем

"Здесь мне кажется украинскому политикуму не хватает честности в общении с людьми: причём и политической, и обычной человеческой", – отметила Светличная.

По её словам, люди, в свою очередь, не верят политическим партиям.

"Люди не видят в политических партиях своих партнеров, они им не доверяют. Слово "политик" уже стало имя нарицательным, люди не верят", – отметила Светличная.

Она также уверена, что мир, развитие экономики, справедливость государства по отношению к людям, увеличение доверия к политикам и политическим партиям будут объединять страну. 

Как сообщалось, 15 марта Юлия Светличная была официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах. За неё проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании на округе №179. В данный округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

 

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