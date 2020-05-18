Светличная рассказала, что думает о децентрализации

Главное в вопросе децентрализации не сбиться на "ручное" управление – это будет ломать саму ее суть. Об этом заявила народный депутат Юлия Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в целом процесс децентрализации – это позитив.

"Власть к людям становится ближе, у регионов больше возможностей. И финансовых и организационных. Главное в этом процессе – не сбиться на "ручное" управление. Это будет ломать саму суть децентрализации", – отметила Светличная.

Нардеп считает, что при формировании ОТГ государство обязано в первую очередь прислушиваться к людям, которые живут в громадах.

"Если мы говорим о добровольном объединении территориальных общин, то правительство в первую очередь должно слышать людей, а не "резать" территории по своему усмотрению. Именно "внизу", между селами и ОТГ существуют определенные традиционные, исторические связи и именно сами люди могут определять формат объединения. Им просто надо помогать", – отмечает Светличная.

Как пример неудачного формирования ОТГ она привела Беляевскую ОТГ Первомайского района Харьковской области.

"7 сельских советов приняли решение объединиться, они доказали свою финансовую способность, подготовили решение сессий, люди были за, подали все документы, выполнили все требования законодательства, а Кабинет Министров своим решением разделил их на разные ОТГ. По своему видению и усмотрению. С людьми даже не поговорили. А это почти 6 тысяч человек, которые сегодня очень плохо смотрят на сложившуюся ситуацию. Я их понимаю и поддерживаю. Так нельзя действовать", – подчеркивает Светличная.

По мнению Светличной, Кабинет Министров обязан учитывать мнение граждан, также это закреплено законодательно. В первую очередь, нужно обращать внимание на решение общин и мнение людей – тогда любая реформа будет проходить понятно и люди будут ее воспринимать, а от этого будет зависеть и эффективность её реализации.

Как сообщалось, 15 марта Юлия Светличная была официально избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах. За неё проголосовали 30 тыс. 194 избирателей, что составляет 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании в 179 округе. В данный округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Світлична розповіла що думає про децентралізацію

Головне у питанні децентралізації не збитися на "ручне" управління – це буде ламати саму її суть. Про це заявила народний депутат Юлія Світлична в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, загалом процес децентралізації – це позитив.

"Влада до людей стає ближче, у регіонів більше можливостей. І фінансових і організаційних. Головне у цьому процесі – не збитися на "ручне" управління. Це буде ламати саму суть децентралізації", – зазначила Світлична.

Нардеп вважає, що під час формування ОТГ держава зобов'язана в першу чергу прислухатися до людей, які живуть в громадах.

"Якщо ми говоримо про добровільне об'єднання територіальних громад, то уряд насамперед має чути людей, а не "різати" території на свій розсуд. Саме "нанизу", між селами і ОТГ існують певні традиційні, історичні зв’язки та саме самі люди можуть визначати формат об’єднання. Їм просто треба допомагати", – зазначає Світлична.

Як приклад невдалого формування ОТГ вона привела Біляївську ОТГ Первомайського району Харківської області.

"7 сільських рад прийняли рішення об’єднатися, вони довели свою фінансову спроможність, підготували рішення сесій, люди були за, подали всі документи, виконали всі вимоги законодавства, а Кабінет Міністрів своїм рішенням розділив їх на різні ОТГ. За своїм баченням і розсуд. З людьми навіть не поговорили. А це майже 6 тисяч осіб, які сьогодні дуже погано дивляться на ситуацію, що склалася. Я їх розумію і підтримую. Так не можна діяти", – наголошує Світлична.

На думку Світличної, Кабінет Міністрів зобов'язаний враховувати думку громадян, також це закріплено законодавчо. В першу чергу, потрібно звертати увагу на рішення громад і думка людей – тоді будь-яка реформа буде проходити зрозуміло і люди будуть її сприймати, а від цього буде залежати і ефективність її реалізації.

Як повідомлялося, 15 березня Юлія Світлична була офіційно обрана народним депутатом України на проміжних виборах. За неї проголосували 30 тис. 194 виборців, що становить 77,55% від числа виборців, які взяли участь в голосуванні в 179 окрузі. В даний округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.