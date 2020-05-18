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  • Следственная комиссия по злоупотреблениям президентом футбольной ассоциации Павелко продолжит работу, - Григорий Мамка
18 мая 2020, понедельник, 16:57 636
Политика 2020-05-18T17:01:44+03:00
Українські Новини
Следственная комиссия по злоупотреблениям президентом футбольной ассоциации Павелко продолжит работу, - Григор

Следственная комиссия по злоупотреблениям президентом футбольной ассоциации Павелко продолжит работу, - Григорий Мамка

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Павелко Андрей, УАФ, Григорий Мамка
Григорий Мамка,
Григорий Мамка, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные факты нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием проголосовала за продление работа и обращения в ВРУ по вынесением соответствующего постановления. По мнению большинства членов ВСК многие факты требуют дополнительного изучения и анализа.

Об этом в коментарии 112 каналу сообщил заместитель председателя ВСК народный депутат Григорий Мамка.

Он отметил, что более 1,5 года правоохранительные органы фактически ничего не делали по уголовным делам по фактам злоупотребления при строительстве этих футбольных полей за бюджетные средства. После того, как начала работу ВСК, следствие немного сдвинулось с "мертвой точки". Насколько известно было предъявлено подозрение гендиректору "ФФУ Продакшн", но на какой стадии производства, факты исследуются - пока не известно. "ВСК выявило также конфликт интересов между руководством НАБУ и фигурантами расследования. Соответствующее обращение от ВСК уже направлено в Генпрокурора. "Но общество до сих пор не получило ответа от правоохранителей о наличии или отсутствии фактов коррупции на сотни миллионов бюджетных средств", - подчеркнул нардеп.

Также, по словам Григория Мамки, более 10 областей Украины не предоставили до сих пор ВСК в полном объеме всю документацию относительно строительства спортивных площадок в рамках этой бюджетной программы ", - пояснил нардеп. Крайне важно, что и государственный аудита реализации упомянутой бюджетной программы не состоялся, потому, что органы государственного финансового контроля в 30 июня 2020 находятся в процессе реорганизации в Офис финансового контроля.

"Именно поэтому большинством голосов принято решение о продолжении работы ВСК и обращения в Верховную Раду о принятии соответствующего постановления. Я убежден, что результатом работы ВСК будут четкие ответы обществу о том, какие были факты коррупции, куда делись миллионные бюджетные средства и кто к этому причастен ", - резюмировал нардеп Мамка.

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