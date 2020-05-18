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18 мая 2020, понедельник, 16:28 754
Экономика 2020-05-18T16:45:01+03:00
Українські Новини
Искусственная монополия в тендерах "Укрзализныци": АМКУ взялось за смазочные материалы

Искусственная монополия в тендерах "Укрзализныци": АМКУ взялось за смазочные материалы

Ольга Фандорина
Укрзализныця, АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, масла и смазочные материалы
укрзализниця. Фото: фото: zn.ua
укрзализниця. Фото: фото: zn.ua

Антимонопольный комитет взялся за расследование искусственной монополии на закупках "Укрзализныци". Об этом сообщает отраслевое издание OilPoint

Издание отмечает, что в последние годы гегемонию в смазочных тендерах "Укрзализныци" неизменно удерживали два производителя: столичный завод KSM и бердянский завод "Азмол". Это стало возможным благодаря введению со стороны заказчика специальных процедур допуска, которые позволяли автоматически отсекать "лишних". Процедуры допуска были созданы решением правления "Укрзализныци" от ноября 2017 года, которым был утвержден Стандарт СТП-Н 04-009: 2017.

По информации OilPoint, схема успешно работала, несмотря на недовольство других участников рынка. Только в 2018 году эти две компании разделили между собой контракты УЗ на полмиллиарда гривен. Однако в 2019 году двое новых игроков топливно-смазочного рынка (ООО "Корнет Холдинг" и ООО "Хилл Корпорейшн-Юкрейн") смогли обжаловать в Антимонопольном комитете свое недопущения к аукционам железной дороги.

Поэтому уже в новых закупках масел и смазочных материалов закупщики "Укрзализныци" решили применить новый подход. В частности, фаворитам предлагается подать в тендерном предложении доказательства того, что "избранные производители" поставляли свою продукцию заказчику в период 2015-2017 гг. и акты обследования их производства. Вместе с тем, другие должны согласиться на потерю обеспечения исполнения договора в случае непрохождения стандарта до момента первой поставки. По оценке автора материала, если взять к примеру тендер ожидаемой стоимостью 130 млн гривен, то эта сумма составит 5% от стоимости договора и будет колебаться в пределах 6 млн гривен.

"Следует понимать, что в каждом тендере закупается 5-7 разновидностей масел и получения допусков на каждый из них требует времени, в некоторых случаях до нескольких месяцев. С учетом бюрократической системы, которая досталась нам в наследство от СССР, получение таких допусков в сокращенном времени невозможно", - жалуется собеседник OilPoint.

Таким образом, тендерные фавориты предыдущих лет снова получают значительное преимущество перед другими игроками рынка.

Тем не менее, как сообщает издание, на два последних тендера "Укрзализныци" по 130 млн гривен пришло немало участников: 9 компаний на первый и 12 - на второй. При этом предложения всех фаворитов предыдущих лет были отклонены из-за одинаковой ошибки - они предоставили технические условия на производство продукции не в полном объеме. И сейчас все отклоненные участники подали жалобы в АМКУ.

По информации издания, на текущей неделе состоится заседание коллегии АМКУ по обжалованию публичных закупок, решение которой может поставить точку в схемах по закупкам УЗ.

В целом, несмотря на существующие очевидные проблемы, трейдеры отмечают определенный прогресс в закупочной деятельности "Укрзализныци", о чем свидетельствует попадание новых игроков на тендеры впервые за много лет.

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