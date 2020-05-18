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18 мая 2020, понедельник, 16:39 223
Верховная Рада и партии 2020-05-18T16:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пришел к власти с обещанием мира, но не выполнил его, – Бойко

Зеленский пришел к власти с обещанием мира, но не выполнил его, – Бойко

Татьяна Зотова
Президент Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский пишел к власти, обещая мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, однако за год президентства не выполнил своего обещания.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодняшняя власть, Президент пришел к власти под обещания принести мир. И первые шаги были позитивными – обменяли пленных, корабли вернули, началось разведение войск на территориях. А дальше – ступор, потому что испугались радикалов, а главное, нет политической воли идти дальше. Вместо реальных шагов – мы видим лишь имитацию активной деятельности", – сказал Бойко.

Он акцентировал, что не будет мира – не будет развития страны.

"Это правда. Поэтому наша политическая сила как раз и выступает за то, чтобы смело идти вперед для достижения мира. Продолжать разведение войск, восстанавливать отношения с неподконтрольными территориями, делать так, чтобы там прошли местные выборы вместе с выборами в Украине. Для этого надо понять и сказать людям честно, что это должен быть компромисс. Это будет компромисс, поскольку военного пути решения нет, а политический – это всегда компромисс. И наша политическая сила к этому готова. Мы будем делать всё для того, чтобы это состоялось, и нажимать дальше уже на сегодняшнюю власть – толкать их к тому, чтобы они выполняли свои обещания перед избирателями по завершению войны. Это наша позиция, и она не изменилась", – подчеркнул Бойко.

Политик также отметил, что сейчас страна, как и весь мир, стоит на пороге масштабного экономического спада, и задача власти обеспечить выход Украины из этого кризиса с наименьшими потерями для страны и людей.

"Мы встретили кризис уже с проблемами в экономике. Серьезной проработки ситуации не было. Максимум, это они что-то просчитывали на месяц-два. Что они предлагают? Задействовать безработных на строительстве дорог? Возможно, но как будет решаться вопрос с оплатой труда этих людей, а главное, дальше что? Решать надо было как во всем мире: берем отрасли, которые создают наибольшее количество рабочих мест в смежниках. Это автомобилестроение, кораблестроение, космическая отрасль. Такой путь позволит ликвидировать безработицу. Решать вопрос кредитования предприятий под адекватные проценты, чтобы они могли в короткие сроки восстановить свою работу. Нужен профессионализм и системность, а о чем мы говорим, если в Минэкономики нет даже специалиста по промышленности. Государство в смартфоне – это хорошо, но смартфон тоже кто-то должен сделать. Не заработает промышленность, бюджетообразующие отрасли экономики – здесь будет просто выжженная земля", – подчеркнул Бойко.

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