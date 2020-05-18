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  • Киев должен стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов", – Виталий Нестор
18 мая 2020, понедельник, 16:12 753
Экономика 2020-05-18T16:45:01+03:00
Українські Новини
Киев должен стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов", – Виталий Нестор

Киев должен стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов", – Виталий Нестор

Татьяна Зотова
Батьківщина, АНТК им Антонова, Антонов, Виталий Нестор
Виталий Нестор. Фото: Facebook
Виталий Нестор. Фото: Facebook

Председатель столичной организации Всеукраинского объединения "Батьківщина" Виталий Нестор заявил, что община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

По мнению Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода государственного предприятия (ГП) "Антонов" к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и с участием представителей общины Киева.

"Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению - это бизнес-план с инвестиционными обязательствами и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода "Антонов", - говорится в заявлении Нестора.

Как отметил лидер организации "Батьківщины" в Киеве, город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии, помочь с привлечением инвестиций и влиять на развитие предприятия через представителей общины в наблюдательном совете.

Также Киев должен стать гарантом того, что все составляющие градообразующего предприятия будут сохранены как целостный имущественный комплекс: авиакомпания, все права интеллектуальной собственности и бренды, аэродром в Гостомеле (Ктевская область), производство и сфера культурно-бытового обеспечения предприятия.

"Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков. А при грамотном управлении и ивестициях в развитие "Антонова" Киев может войти в ТОП-3 авиационных центров мира, от чего выиграет не только авиазавод, но и все сопутствующие отрасли и киевляне, которые в них задействованы. Сохранение и развитие завода "Антонов" - это часть стратегии развития Киева!" - подытожил Виталий Нестор.

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